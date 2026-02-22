Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Писихолог рассказал, как распознать попавшего под влияние мошенников - 22.02.2026, ПРАЙМ
Мошенничество
https://1prime.ru/20260222/moshenniki-867715928.html
Писихолог рассказал, как распознать попавшего под влияние мошенников
Писихолог рассказал, как распознать попавшего под влияние мошенников - 22.02.2026, ПРАЙМ
Писихолог рассказал, как распознать попавшего под влияние мошенников
Если человек попадёт под влияние мошенников, то вероятно, он перестанет разговаривать на какие-то чувствительные темы, разговоры с близкими будут затруднены,... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T11:19+0300
2026-02-22T11:19+0300
мошенничество
общество
ран
мошенники
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ca1684baabb47ba6d8963be4fe4d5f4.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев - ПРАЙМ. Если человек попадёт под влияние мошенников, то вероятно, он перестанет разговаривать на какие-то чувствительные темы, разговоры с близкими будут затруднены, рассказал РИА Новости доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик. "Скорее всего, он перестанет разговаривать на какие-то чувствительные темы, разговоры с близкими либо будут затруднены, ну скажем, для него будет трудно дозвониться, либо мы увидим, что человек в напряжении, что человек решает какую-то свою задачу", - сказал он в кулуарах Уральского форума кибербезопасности Банка России, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Нестика, в таких случаях очень важно не недооценивать влияние мошенников. "Нам может показаться, что человек поступает глупо, что человек очень поспешен. Но в его внутренней логике, если мы посмотрим на ситуацию его глазами, он спасает семью, он помогает избежать тюрьмы. Поэтому нужно с пониманием отнестись к тем чувствам, которые он испытывает", - уточнил Нестик. Эксперт посоветовал поддержать человека и его самооценку. "То есть, помочь ему увидеть, что он контролирует ситуацию, что рядом те люди, с которыми он может все это обсудить", - заключил он.
общество , ран, мошенники, россия
Мошенничество, Общество , РАН, МОШЕННИКИ, РОССИЯ
11:19 22.02.2026
 
Писихолог рассказал, как распознать попавшего под влияние мошенников

Психолог Нестик: попавшие под влияние мошенников перестают говорить на чувствительные темы

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев - ПРАЙМ. Если человек попадёт под влияние мошенников, то вероятно, он перестанет разговаривать на какие-то чувствительные темы, разговоры с близкими будут затруднены, рассказал РИА Новости доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик.
"Скорее всего, он перестанет разговаривать на какие-то чувствительные темы, разговоры с близкими либо будут затруднены, ну скажем, для него будет трудно дозвониться, либо мы увидим, что человек в напряжении, что человек решает какую-то свою задачу", - сказал он в кулуарах Уральского форума кибербезопасности Банка России, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Нестика, в таких случаях очень важно не недооценивать влияние мошенников. "Нам может показаться, что человек поступает глупо, что человек очень поспешен. Но в его внутренней логике, если мы посмотрим на ситуацию его глазами, он спасает семью, он помогает избежать тюрьмы. Поэтому нужно с пониманием отнестись к тем чувствам, которые он испытывает", - уточнил Нестик.
Эксперт посоветовал поддержать человека и его самооценку. "То есть, помочь ему увидеть, что он контролирует ситуацию, что рядом те люди, с которыми он может все это обсудить", - заключил он.
