Писихолог рассказал, как распознать попавшего под влияние мошенников

2026-02-22T11:19+0300

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев - ПРАЙМ. Если человек попадёт под влияние мошенников, то вероятно, он перестанет разговаривать на какие-то чувствительные темы, разговоры с близкими будут затруднены, рассказал РИА Новости доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик. "Скорее всего, он перестанет разговаривать на какие-то чувствительные темы, разговоры с близкими либо будут затруднены, ну скажем, для него будет трудно дозвониться, либо мы увидим, что человек в напряжении, что человек решает какую-то свою задачу", - сказал он в кулуарах Уральского форума кибербезопасности Банка России, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Нестика, в таких случаях очень важно не недооценивать влияние мошенников. "Нам может показаться, что человек поступает глупо, что человек очень поспешен. Но в его внутренней логике, если мы посмотрим на ситуацию его глазами, он спасает семью, он помогает избежать тюрьмы. Поэтому нужно с пониманием отнестись к тем чувствам, которые он испытывает", - уточнил Нестик. Эксперт посоветовал поддержать человека и его самооценку. "То есть, помочь ему увидеть, что он контролирует ситуацию, что рядом те люди, с которыми он может все это обсудить", - заключил он.

