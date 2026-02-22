https://1prime.ru/20260222/moskva-867718872.html
В московских аэропортах ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах столицы "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево", сообщает Росавиация. | 22.02.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865485442_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_5085839dfd479f9c050eddededfe619e.jpg
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах столицы "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево", сообщает Росавиация. "Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" (Раменское), "Шереметьево". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
