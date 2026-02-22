https://1prime.ru/20260222/moskva-867718872.html

В московских аэропортах ввели ограничения на полеты

В московских аэропортах ввели ограничения на полеты - 22.02.2026, ПРАЙМ

В московских аэропортах ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах столицы "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево", сообщает Росавиация. | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T15:46+0300

2026-02-22T15:46+0300

2026-02-22T15:46+0300

происшествия

бизнес

раменское

аэропорт внуково

аэропорт домодедово

аэропорт шереметьево

москва

аэропорт жуковский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865485442_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_5085839dfd479f9c050eddededfe619e.jpg

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах столицы "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево", сообщает Росавиация. "Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" (Раменское), "Шереметьево". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

раменское

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, раменское, аэропорт внуково, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево, москва, аэропорт жуковский