Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В московских аэропортах ввели ограничения на полеты - 22.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260222/moskva-867718872.html
В московских аэропортах ввели ограничения на полеты
В московских аэропортах ввели ограничения на полеты - 22.02.2026, ПРАЙМ
В московских аэропортах ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах столицы "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево", сообщает Росавиация. | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T15:46+0300
2026-02-22T15:46+0300
происшествия
бизнес
раменское
аэропорт внуково
аэропорт домодедово
аэропорт шереметьево
москва
аэропорт жуковский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865485442_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_5085839dfd479f9c050eddededfe619e.jpg
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах столицы "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево", сообщает Росавиация. "Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" (Раменское), "Шереметьево". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
раменское
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865485442_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_374bcc7dcc6814aafe8fc8e253c4b50b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, раменское, аэропорт внуково, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево, москва, аэропорт жуковский
Происшествия, Бизнес, РАМЕНСКОЕ, аэропорт Внуково, аэропорт Домодедово, аэропорт Шереметьево, МОСКВА, аэропорт Жуковский
15:46 22.02.2026
 
В московских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в 4 московских аэропортах

© РИА Новости . Петроченко ДмитрийСамолет в небе.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Самолет в небе.. Архивное фото
© РИА Новости . Петроченко Дмитрий
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах столицы "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево", сообщает Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" (Раменское), "Шереметьево". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияБизнесРАМЕНСКОЕаэропорт Внуковоаэропорт Домодедовоаэропорт ШереметьевоМОСКВАаэропорт Жуковский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала