“Все меняется”. Какой запас наличных нужно иметь дома

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. В условиях экономической нестабильности и ужесточения банковских правил вопрос о хранении дома запаса наличных становится актуальным. Ключевые факторы, которые помогут определить оптимальную сумму, агентству “Прайм” назвала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.“Основой для расчета является сумма ваших расходов на еду, транспорт и лекарства. Также следует учитывать доступность банковских услуг, включая надежность инфраструктуры, например, частоту отключений электричества или интернета, а также удаленность от банкоматов, поскольку все это увеличивает потребность в наличных”, - рассказала она.Образ жизни играет не последнюю роль: если вы часто пользуетесь наличными, например, на рынках или у мелких торговцев, понадобится больше. Для поездок в места с неразвитой банковской инфраструктурой наличные незаменимы. Наконец, для некоторых людей запас наличных – важный фактор личного спокойствия и психологического комфорта. Однако важно помнить и о рисках: кража, пожар, стихийные бедствия могут привести к потере денег. К тому же “неработающие” купюры со временем съедает инфляция. Таким образом, минимально нужно иметь при себе наличные на ваши текущие расходы на одну-две недели. Это защитит от мелких форс-мажоров типа отключения электроэнергии/интернета/банкоматов, а также позволит совершить небольшие внеплановые срочные покупки. “Однако в нынешних условиях лучше иметь средства на один-три месяца. Это закроет более длительные технические сбои и даже поможет при внезапной потере работы. Людям с высокой тревожностью можно иметь наличных и больше, но тогда они начнут переживать о сохранности банкнот”, - считает Татьяна Белянчикова. Что еще важно:

