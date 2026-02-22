Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все меняется". Какой запас наличных нужно иметь дома - 22.02.2026
“Все меняется”. Какой запас наличных нужно иметь дома
“Все меняется”. Какой запас наличных нужно иметь дома - 22.02.2026, ПРАЙМ
“Все меняется”. Какой запас наличных нужно иметь дома
В условиях экономической нестабильности и ужесточения банковских правил вопрос о хранении дома запаса наличных становится актуальным. Ключевые факторы, которые... | 22.02.2026, ПРАЙМ
“Все меняется”. Какой запас наличных нужно иметь дома

Финансист Белянчикова посоветовала иметь дома запас наличных на 1-3 месяца

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. В условиях экономической нестабильности и ужесточения банковских правил вопрос о хранении дома запаса наличных становится актуальным. Ключевые факторы, которые помогут определить оптимальную сумму, агентству “Прайм” назвала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

“Основой для расчета является сумма ваших расходов на еду, транспорт и лекарства. Также следует учитывать доступность банковских услуг, включая надежность инфраструктуры, например, частоту отключений электричества или интернета, а также удаленность от банкоматов, поскольку все это увеличивает потребность в наличных”, - рассказала она.

Образ жизни играет не последнюю роль: если вы часто пользуетесь наличными, например, на рынках или у мелких торговцев, понадобится больше. Для поездок в места с неразвитой банковской инфраструктурой наличные незаменимы.
Наконец, для некоторых людей запас наличных – важный фактор личного спокойствия и психологического комфорта. Однако важно помнить и о рисках: кража, пожар, стихийные бедствия могут привести к потере денег. К тому же “неработающие” купюры со временем съедает инфляция.
Таким образом, минимально нужно иметь при себе наличные на ваши текущие расходы на одну-две недели. Это защитит от мелких форс-мажоров типа отключения электроэнергии/интернета/банкоматов, а также позволит совершить небольшие внеплановые срочные покупки.
“Однако в нынешних условиях лучше иметь средства на один-три месяца. Это закроет более длительные технические сбои и даже поможет при внезапной потере работы. Людям с высокой тревожностью можно иметь наличных и больше, но тогда они начнут переживать о сохранности банкнот”, - считает Татьяна Белянчикова.
Что еще важно:
  • разнообразие купюр: лучше иметь и мелкие, и крупные;
  • место хранения: не храните всё в одном месте; при возможности используйте сейф;
  • альтернативные сбережения: часть можно держать в иностранной валюте и даже драгметаллах, если в шаговой доступности имеются места, где это можно превратить в наличные рубли, заключила она.
 
