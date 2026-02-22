Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве набросились на Зеленского из-за его выходки в Одессе - 22.02.2026, ПРАЙМ
В Киеве набросились на Зеленского из-за его выходки в Одессе
В Киеве набросились на Зеленского из-за его выходки в Одессе - 22.02.2026, ПРАЙМ
В Киеве набросились на Зеленского из-за его выходки в Одессе
Владимир Зеленский должен вернуть уволенного Геннадия Труханова на пост мэра Одессы, заявил бывший помощник Леонида Кочки Олег Соскин. | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T06:15+0300
2026-02-22T06:28+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен вернуть уволенного Геннадия Труханова на пост мэра Одессы, заявил бывший помощник Леонида Кочки Олег Соскин."Он даже не имел права снимать Труханова. То есть это нарушение конституции было. За такие вещи импичмент положен. Но у нас же нет Конституционного суда. Он разгромлен, он не укомплектован до сих пор", — отметил эксперт. Политолог подчеркнул, что Труханов должен заниматься обеспечением жизнедеятельности города, так как текущее руководство Одессы не обладает достаточной квалификацией для решения накопившихся проблем. Он также добавил, что городской совет должен защищать свою самостоятельность в принятии решений, вместо того чтобы рассчитывать на центральную власть. "Вы же должны защищать свой статус-кво. А если нет, тогда &lt;…&gt; (зачем. — Прим. ред.) вы вообще нужны? Вас надо всех убрать и распустить", — заключил Соскин. Владимир Зеленский 14 октября прошлого года лишил Труханова украинского гражданства, на что тот заявил о намерении обжаловать это решение в суде. Он также подчеркнул, что не собирается покидать Одессу и страну. Труханов говорил о планах киевских властей лишить его гражданства из-за предполагаемого российского паспорта, наличие которого он отрицает. Тридцать первого октября прошлогогода Печерский районный суд Киева поместил Труханова под круглосуточный домашний арест по обвинению в халатности, которая привела к гибели десяти человек при наводнении в городе. Суд 21 января изменил меру пресечения, заменив домашний арест на личное обязательство.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
в мире, одесса, киев, владимир зеленский, олег соскин
В мире, Одесса, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин
06:15 22.02.2026 (обновлено: 06:28 22.02.2026)
 
В Киеве набросились на Зеленского из-за его выходки в Одессе

Соскин: Зеленский должен вернуть Труханова на пост мэра Одессы

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен вернуть уволенного Геннадия Труханова на пост мэра Одессы, заявил бывший помощник Леонида Кочки Олег Соскин.
"Он даже не имел права снимать Труханова. То есть это нарушение конституции было. За такие вещи импичмент положен. Но у нас же нет Конституционного суда. Он разгромлен, он не укомплектован до сих пор", — отметил эксперт.
Политолог подчеркнул, что Труханов должен заниматься обеспечением жизнедеятельности города, так как текущее руководство Одессы не обладает достаточной квалификацией для решения накопившихся проблем. Он также добавил, что городской совет должен защищать свою самостоятельность в принятии решений, вместо того чтобы рассчитывать на центральную власть.
"Вы же должны защищать свой статус-кво. А если нет, тогда <…> (зачем. — Прим. ред.) вы вообще нужны? Вас надо всех убрать и распустить", — заключил Соскин.
Владимир Зеленский 14 октября прошлого года лишил Труханова украинского гражданства, на что тот заявил о намерении обжаловать это решение в суде. Он также подчеркнул, что не собирается покидать Одессу и страну.
Труханов говорил о планах киевских властей лишить его гражданства из-за предполагаемого российского паспорта, наличие которого он отрицает.
Тридцать первого октября прошлогогода Печерский районный суд Киева поместил Труханова под круглосуточный домашний арест по обвинению в халатности, которая привела к гибели десяти человек при наводнении в городе. Суд 21 января изменил меру пресечения, заменив домашний арест на личное обязательство.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
 
