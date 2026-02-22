Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Венгрии нет угрозы безопасности энергопоставок, заявил Орбан
В Венгрии нет угрозы безопасности энергопоставок, заявил Орбан
В Венгрии нет угрозы безопасности энергопоставок, заявил Орбан

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 фев - ПРАЙМ. Угрозы безопасности энергопоставок благодаря мерам, предпринятым Венгрией, в государстве сейчас нет, обеспечили нормальное функционирование страны, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
Венгрия в среду остановила поставки дизеля Украине и в пятницу заблокировала предоставление Киеву от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в государстве энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
"Украина препятствует поставкам дешевой российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Это представляет угрозу энергетической безопасности Венгрии. Мы предотвратили эту угрозу, приняли соответствующие решения, и поэтому сегодня в Венгрии нет угрозы безопасности поставок, обеспечено непрерывное, нормальное функционирование страны", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Глава правительства напомнил, что Венгрия также ввела ряд контрмер против Украины, прекратив поставки туда дизеля и заблокировав кредит ЕС на 90 миллиардов евро в пользу киевского режима.
Сийярто в воскресенье сообщил, что власти Венгрии высвободили часть запасов нефти и уже начали закупать ее морским путем, "груз - уже в дороге".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Орбан раскрыл хитрый план Украины
