Орбан жестко ответил на шаг Киева против Венгрии

Орбан жестко ответил на шаг Киева против Венгрии - 22.02.2026, ПРАЙМ

Орбан жестко ответил на шаг Киева против Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт намерен предпринять ответные действия в связи с блокировкой поставок нефти по трубопроводу "Дружба"... | 22.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 фев. — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт намерен предпринять ответные действия в связи с блокировкой поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом он написал в соцсети X."Мы не будем сидеть сложа руки, пока остановлен нефтепровод "Дружба". Мы обеспечим поставки топлива в Венгрию, а также будем принимать необходимые контрмеры до возобновления работы нефтепровода", — отметил он.Орбан уточнил, что среди шагов — прекращение экспорта дизельного топлива из Венгрии на Украину, блокирование военных кредитов Киеву, а также отказ поддерживать новые антироссийские санкции. По его словам, Будапешт выступит против 20-го пакета ограничений в отношении Москвы.Поставки по "Дружбе" в Венгрию и Словакию были остановлены 27 января. Как сообщает портал Mandiner, украинская сторона не возобновляет транзит, ссылаясь на повреждение трубопровода.Нефтепровод "Дружба" начинается в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разделяется: одна ветка идет через Белоруссию в Польшу и Германию, другая — по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по политическим причинам, не связанным с техническими проблемами. В результате Будапешт и Братислава обратились к Загребу с просьбой разрешить транзит российской нефти морским путем.На этой неделе страны объявили о приостановке поставок дизельного топлива на Украину до возобновления работы "Дружбы".В августе поставки уже прекращались на несколько дней после атак украинских беспилотников на трубопровод. Тогда Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто тогда назвал удары по трубопроводу посягательством на суверенитет страны

