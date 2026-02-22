https://1prime.ru/20260222/peterburg-867723947.html

В Петербурге проверяют частичное затопление судна на набережной

происшествия

бизнес

общество

санкт-петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту частичного затопления судна в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства. "Обстоятельства подтопления судна Zeus в акватории Малой Невы у набережной Макарова устанавливает Санкт-Петербургская транспортная прокуратура", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что разлива нефтепродуктов не допущено. Проверка будет проводиться в части исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

