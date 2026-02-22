Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260222/peterburg-867723947.html
В Петербурге проверяют частичное затопление судна на набережной
В Петербурге проверяют частичное затопление судна на набережной
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту частичного затопления судна в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства. | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T21:27+0300
2026-02-22T21:27+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/40/841454044_0:15:1969:1123_1920x0_80_0_0_760260a8931e91dd37905c6dd9e8c686.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту частичного затопления судна в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства. "Обстоятельства подтопления судна Zeus в акватории Малой Невы у набережной Макарова устанавливает Санкт-Петербургская транспортная прокуратура", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что разлива нефтепродуктов не допущено. Проверка будет проводиться в части исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта, уточнили в пресс-службе прокуратуры.
https://1prime.ru/20260222/ssha-867721053.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/40/841454044_226:0:1743:1138_1920x0_80_0_0_402a862e694fa03668d746398679803e.jpg
21:27 22.02.2026
 
© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкТень от ограды у здания Генеральной прокуратуры РФ
Тень от ограды у здания Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту частичного затопления судна в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства.
"Обстоятельства подтопления судна Zeus в акватории Малой Невы у набережной Макарова устанавливает Санкт-Петербургская транспортная прокуратура", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что разлива нефтепродуктов не допущено. Проверка будет проводиться в части исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта, уточнили в пресс-службе прокуратуры.
