В Петербурге проверяют частичное затопление судна на набережной
2026-02-22T21:27+0300
2026-02-22T21:27+0300
2026-02-22T21:27+0300
происшествия
бизнес
общество
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту частичного затопления судна в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства. "Обстоятельства подтопления судна Zeus в акватории Малой Невы у набережной Макарова устанавливает Санкт-Петербургская транспортная прокуратура", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что разлива нефтепродуктов не допущено. Проверка будет проводиться в части исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта, уточнили в пресс-службе прокуратуры.
санкт-петербург
