Основатель ЧВК Blackwater работает на украинского разработчика, пишут СМИ

2026-02-22T22:58+0300

ЛОНДОН, 22 фев - ПРАЙМ. Создатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс теперь работает на украинский стартап по разработке программного обеспечения для беспилотников Swarmer, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. "Swarmer, который позиционирует себя как проверенный в боях украинский стартап, специализирующийся на ПО для БПЛА, подал заявку на первичное публичное размещение акций и нанял на работу Принса", - пишет издание. По информации издания, после этого Принс присоединился к компании в качестве неисполнительного директора. Его задачей стало привлечение инвестиций после размещения на бирже. После этого он направил письмо потенциаль6ным инвесторам, заявив, что Swarmer является первой компанией в области оборонных технологий, которая занимается разработкой ПО для координации между дронами и "интеллектуального роения". "С апреля 2024 года платформа Swarmer была развернута на Украине для выполнения более 100 000 реальных миссий в боевых условиях", - говорится в письме. В сентябре американские СМИ сообщали, что Принс намерен купить на Украине компании по производству беспилотников и ищет встречи с ведущими игроками этой отрасли на Украине. Также сообщалось о том, что он ведет переговоры о предоставлении услуг в сфере обеспечения безопасности африканским странам и недавно ездил в Нигер по этому вопросу.

