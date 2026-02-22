Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.02.2026
В Ярославской области восстановили движение поездов после ЧП с составом
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 фев - ПРАЙМ. Движение пассажирских поездов восстановлено после поломки грузового состава в Ярославской области накануне вечером, сообщила Северная железная дорога. Накануне СЖД сообщала, что восемь пассажирских поездов задерживаются из-за остановки грузового поезда по технической неисправности на участке Берендеево - Ростов Великий. Позже число задержавшихся поездов увеличилось до десяти. Ярославская транспортная прокуратура начала проверку в связи с произошедшим. "В настоящее время движение поездов по участку Берендеево - Ростов Великий Северной железной дороги осуществляется в штатном режиме. Все поезда следуют по своим маршрутам", - говорится в сообщении. СЖД отмечает, что с отставанием графика от часу до двух часов следуют пять поездов.
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 фев - ПРАЙМ. Движение пассажирских поездов восстановлено после поломки грузового состава в Ярославской области накануне вечером, сообщила Северная железная дорога.
Накануне СЖД сообщала, что восемь пассажирских поездов задерживаются из-за остановки грузового поезда по технической неисправности на участке Берендеево - Ростов Великий. Позже число задержавшихся поездов увеличилось до десяти. Ярославская транспортная прокуратура начала проверку в связи с произошедшим.
"В настоящее время движение поездов по участку Берендеево - Ростов Великий Северной железной дороги осуществляется в штатном режиме. Все поезда следуют по своим маршрутам", - говорится в сообщении.
СЖД отмечает, что с отставанием графика от часу до двух часов следуют пять поездов.
 
