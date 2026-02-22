https://1prime.ru/20260222/polsha-867710647.html
"Причиняет им боль": Туск и Орбан публично разругались из-за Украины
"Причиняет им боль": Туск и Орбан публично разругались из-за Украины - 22.02.2026, ПРАЙМ
"Причиняет им боль": Туск и Орбан публично разругались из-за Украины
Дискуссия о поддержке Украины развернулась между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и его польским коллегой Дональдом Туском в социальной сети X,... | 22.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Дискуссия о поддержке Украины развернулась между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и его польским коллегой Дональдом Туском в социальной сети X, сообщает польское издание Fakt. "Премьер-министр Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине, (Председатель партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав — Прим. ред.) Качиньский пытается заблокировать SAFE, то есть деньги на оборону и польскую оружейную промышленность. Угадайте, кто доволен", — написал Туск в социальной сети X.Через несколько часов Орбан ответил, напрямую обращаясь к Туску, и напомнил о недружественных действиях со стороны Владимира Зеленского в отношении Будапешта."Дорогой Дональд, я отвечаю за Венгрию и венгров. Если кто-то причиняет им боль, я обязан его защищать", — пояснил политик.В среду министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о приостановке поставок дизеля Украине до возобновления транзита нефти из России. По его словам, это ответ на давление Киева, который по политическим мотивам не запускает снова транзит нефти через трубопровод "Дружба", стремясь создать в Венгрии энергетический кризис и повлиять на результаты предстоящих выборов. В январе Орбан объявил о начале национальной петиции против помощи Украине, после того как Брюссель заявил о намерении выделить 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов на поддержку Украины за счет стран ЕС. В ответ на это Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Киеве, выразив протест против этой инициативы. Сийярто обвинил Украину в попытке вмешательства во внутренние дела Венгрии.
"Причиняет им боль": Туск и Орбан публично разругались из-за Украины
Орбан и Туск поспорили в соцсети из-за блокирования помощи Киеву