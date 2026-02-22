Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"У самой границы". В Польше сделали заявление о войне с Россией - 22.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260222/polsha-867727471.html
"У самой границы". В Польше сделали заявление о войне с Россией
"У самой границы". В Польше сделали заявление о войне с Россией - 22.02.2026, ПРАЙМ
"У самой границы". В Польше сделали заявление о войне с Россией
Тема "войны с Россией" используется в Европе как инструмент запугивания граждан, пишет Mysl Polska. | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T23:23+0300
2026-02-22T23:23+0300
в мире
украина
россия
польша
европа
такер карлсон
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
МОСКВА, 22 фев. — ПРАЙМ. Тема "войны с Россией" используется в Европе как инструмент запугивания граждан, пишет Mysl Polska."Конфликт на Украине позволил создать новый механизм для нагнетания страха. На этот раз &lt;…&gt; перед войной, страхом перед Россией, которая, если бы не Украина, уже давно якобы разместила бы "свои танки" у самой границы Польши", — говорится в публикации.Автор считает, что подобная риторика позволяет властям принимать решения, негативно отражающиеся на польской экономике, включая транспортную сферу и сельское хозяйство.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно заявлял, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет смысла. Он подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают общество мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20260222/vsu-867727344.html
https://1prime.ru/20260222/zelenskiy-867727078.html
украина
польша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, россия, польша, европа, такер карлсон, владимир путин, нато
В мире, УКРАИНА, РОССИЯ, ПОЛЬША, ЕВРОПА, Такер Карлсон, Владимир Путин, НАТО
23:23 22.02.2026
 
"У самой границы". В Польше сделали заявление о войне с Россией

Mysl Polska: в ЕС темой войны с Россией пугают население

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Польский флаг, Варшава. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 фев. — ПРАЙМ. Тема "войны с Россией" используется в Европе как инструмент запугивания граждан, пишет Mysl Polska.
"Конфликт на Украине позволил создать новый механизм для нагнетания страха. На этот раз <…> перед войной, страхом перед Россией, которая, если бы не Украина, уже давно якобы разместила бы "свои танки" у самой границы Польши", — говорится в публикации.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
"Голыми руками". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе
Вчера, 23:22
Автор считает, что подобная риторика позволяет властям принимать решения, негативно отражающиеся на польской экономике, включая транспортную сферу и сельское хозяйство.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно заявлял, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет смысла. Он подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают общество мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Во Франции раскрыли, какой удар получил Зеленский
Вчера, 23:18
 
В миреУКРАИНАРОССИЯПОЛЬШАЕВРОПАТакер КарлсонВладимир ПутинНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала