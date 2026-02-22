https://1prime.ru/20260222/polsha-867727471.html

"У самой границы". В Польше сделали заявление о войне с Россией

22.02.2026

"У самой границы". В Польше сделали заявление о войне с Россией

Тема "войны с Россией" используется в Европе как инструмент запугивания граждан, пишет Mysl Polska. | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22

2026-02-22T23:23+0300

2026-02-22T23:23+0300

МОСКВА, 22 фев. — ПРАЙМ. Тема "войны с Россией" используется в Европе как инструмент запугивания граждан, пишет Mysl Polska."Конфликт на Украине позволил создать новый механизм для нагнетания страха. На этот раз <…> перед войной, страхом перед Россией, которая, если бы не Украина, уже давно якобы разместила бы "свои танки" у самой границы Польши", — говорится в публикации.Автор считает, что подобная риторика позволяет властям принимать решения, негативно отражающиеся на польской экономике, включая транспортную сферу и сельское хозяйство.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно заявлял, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет смысла. Он подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают общество мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

