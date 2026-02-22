https://1prime.ru/20260222/polsha-867727471.html
"У самой границы". В Польше сделали заявление о войне с Россией
2026-02-22T23:23+0300
в мире
украина
россия
польша
европа
такер карлсон
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
МОСКВА, 22 фев. — ПРАЙМ. Тема "войны с Россией" используется в Европе как инструмент запугивания граждан, пишет Mysl Polska."Конфликт на Украине позволил создать новый механизм для нагнетания страха. На этот раз <…> перед войной, страхом перед Россией, которая, если бы не Украина, уже давно якобы разместила бы "свои танки" у самой границы Польши", — говорится в публикации.Автор считает, что подобная риторика позволяет властям принимать решения, негативно отражающиеся на польской экономике, включая транспортную сферу и сельское хозяйство.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно заявлял, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет смысла. Он подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают общество мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
