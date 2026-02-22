Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пулково принял в качестве запасного аэродрома десять авиарейсов
Пулково принял в качестве запасного аэродрома десять авиарейсов
Пулково принял в качестве запасного аэродрома десять авиарейсов - 22.02.2026, ПРАЙМ
Пулково принял в качестве запасного аэродрома десять авиарейсов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" принял в качестве запасного аэродрома 10 авиарейсов на фоне ограничений в воздушном... | 22.02.2026, ПРАЙМ
происшествия
бизнес
москва
аэропорт пулково
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" принял в качестве запасного аэродрома 10 авиарейсов на фоне ограничений в воздушном пространстве столичного региона, сообщила пресс-служба авиагавани. "За текущие сутки аэропорт принял в качестве запасного 10 рейсов", – говорится в Telegram-канале пресс-службы "Пулково". Как отмечается, в связи с повторными закрытиями воздушного пространства в Москве в "Пулково" корректируется расписание рейсов. Так, по состоянию на 20.00 мск на вылет более чем на два часа задержаны 11 самолетов. С пассажирами работают представители авиакомпаний и агенты по гостеприимству аэропорта "Пулково". Обслуживание ведется в соответствии с Федеральными авиационными правилами (предоставляются вода, питание и гостиницы по запросу).
бизнес, москва, аэропорт пулково
Происшествия, Бизнес, МОСКВА, аэропорт Пулково
22:02 22.02.2026
 
Пулково принял в качестве запасного аэродрома десять авиарейсов

Пулково в Петербурге принял в качестве запасного аэродрома 10 авиарейсов

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" принял в качестве запасного аэродрома 10 авиарейсов на фоне ограничений в воздушном пространстве столичного региона, сообщила пресс-служба авиагавани.
"За текущие сутки аэропорт принял в качестве запасного 10 рейсов", – говорится в Telegram-канале пресс-службы "Пулково".
Как отмечается, в связи с повторными закрытиями воздушного пространства в Москве в "Пулково" корректируется расписание рейсов. Так, по состоянию на 20.00 мск на вылет более чем на два часа задержаны 11 самолетов.
С пассажирами работают представители авиакомпаний и агенты по гостеприимству аэропорта "Пулково". Обслуживание ведется в соответствии с Федеральными авиационными правилами (предоставляются вода, питание и гостиницы по запросу).
ПроисшествияБизнесМОСКВАаэропорт Пулково
 
 
