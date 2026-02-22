Пулково принял в качестве запасного аэродрома десять авиарейсов

https://1prime.ru/20260222/pulkovo-867724358.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" принял в качестве запасного аэродрома 10 авиарейсов на фоне ограничений в воздушном пространстве столичного региона, сообщила пресс-служба авиагавани. "За текущие сутки аэропорт принял в качестве запасного 10 рейсов", – говорится в Telegram-канале пресс-службы "Пулково". Как отмечается, в связи с повторными закрытиями воздушного пространства в Москве в "Пулково" корректируется расписание рейсов. Так, по состоянию на 20.00 мск на вылет более чем на два часа задержаны 11 самолетов. С пассажирами работают представители авиакомпаний и агенты по гостеприимству аэропорта "Пулково". Обслуживание ведется в соответствии с Федеральными авиационными правилами (предоставляются вода, питание и гостиницы по запросу).
