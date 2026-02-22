https://1prime.ru/20260222/pulkovo-867724358.html

Пулково принял в качестве запасного аэродрома десять авиарейсов

Пулково принял в качестве запасного аэродрома десять авиарейсов - 22.02.2026, ПРАЙМ

Пулково принял в качестве запасного аэродрома десять авиарейсов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" принял в качестве запасного аэродрома 10 авиарейсов на фоне ограничений в воздушном... | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T22:02+0300

2026-02-22T22:02+0300

2026-02-22T22:02+0300

происшествия

бизнес

москва

аэропорт пулково

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_0:73:3051:1789_1920x0_80_0_0_4f9ea20417507daccd8d97f58fc6befd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" принял в качестве запасного аэродрома 10 авиарейсов на фоне ограничений в воздушном пространстве столичного региона, сообщила пресс-служба авиагавани. "За текущие сутки аэропорт принял в качестве запасного 10 рейсов", – говорится в Telegram-канале пресс-службы "Пулково". Как отмечается, в связи с повторными закрытиями воздушного пространства в Москве в "Пулково" корректируется расписание рейсов. Так, по состоянию на 20.00 мск на вылет более чем на два часа задержаны 11 самолетов. С пассажирами работают представители авиакомпаний и агенты по гостеприимству аэропорта "Пулково". Обслуживание ведется в соответствии с Федеральными авиационными правилами (предоставляются вода, питание и гостиницы по запросу).

https://1prime.ru/20260222/aeroport-867723435.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, аэропорт пулково