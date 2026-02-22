https://1prime.ru/20260222/pushkov-867720472.html

Пушков рассказал, сколько Киев будет растягивать конфликт с Россией

Пушков рассказал, сколько Киев будет растягивать конфликт с Россией - 22.02.2026, ПРАЙМ

Пушков рассказал, сколько Киев будет растягивать конфликт с Россией

22.02.2026

МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского, а также европейских политиков, что конфликт на Украине может продлиться еще три года, вероятно, свидетельствует о том, что Киеву нужно "продержаться", пока Евросоюз не будет готов к войне с Россией, полагает сенатор Алексей Пушков. "Как раз через 3 года ЕС планирует выйти на конечную фазу перевооружения Европы и подготовки к войне с Россией. Выходит, Украине надо продержаться 3 года, чтобы Европа успела подготовиться к войне? Если сценарий таков, то 3-летний план ведения войны выглядит вполне логично, а опровержения Киева ровным счетом ничего не стоят", - написал политик в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в Киеве поспешили опровергнуть информацию из западных СМИ, что Зеленский дал указание подготовить план ведения войны еще на три года. "Но можно ли верить киевским опровержениям? Ведь понятно, почему было сделано опровержение: Зеленский должен делать перед (президентом США Дональдом) Трампом вид, будто он - за мирные переговоры, а 3-летний план ведения войны этому в корне противоречит", - написал Пушков. При этом в конце прошлого года в одном из интервью глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина способна воевать еще три года, напомнил политик. "Откуда Сикорский мог взять такую информацию, кроме как из Киева? И почему он решил ее сделать публичной? Вероятно, для подготовки общественного мнения в Европе к такому сценарию", - отметил законодатель. Таким образом, "этот срок выглядит согласованным, как и все другие шаги и позиции Зеленского, с европейскими союзниками Украины", заключил Пушков.

