Более 20 рейсов из Пулково в Москву отменены в воскресенье

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Более 20 авиарейсов из петербургского аэропорта "Пулково" в Москву отменены в воскресенье на фоне ограничений в воздушном пространстве московского региона, следует из данных онлайн-табло вылета воздушной гавани. Ранее аэропорт предупредил о возможных корректировках расписания авиарейсов в Москву на фоне ограничений в воздушном пространстве столицы. Согласно данным онлайн-табло, первый из отмененных в воскресенье авиарейсов должен был вылететь в столицу в 15.00 мск. В настоящее время отменены более 20 рейсов, в том числе с вылетом в 19.10 мск, 19.30 мск, 20.00 мск, 20.40 мск, 21.00 мск, 21.30 мск, 22.00 мск и 23.30 мск. Также, начиная с 15.00 мск воскресенья, задержаны более 10 рейсов в столицу. В 15.23 мск воскресенья временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели во всех четырех аэропортах столичного авиаузла. Ограничения в "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" были сняты в 16.46 мск. В 17.12 мск Росавиация сообщила, что "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. После этого во "Внуково" вновь ввели ограничения.

