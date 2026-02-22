Turkish Airlines задержала на 3,5 часа рейс из Москвы в Стамбул

https://1prime.ru/20260222/reys-867724218.html

СТАМБУЛ, 22 фев – ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines перенесла как минимум на 3,5 часа рейс из "Внуково" в Стамбул на фоне ограничений полетов в аэропортах московского региона, еще один рейс вылетел с задержкой более чем на час, сообщил РИА Новости пассажир. В 15.23 мск воскресенья временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели во всех четырех аэропортах столичного авиаузла. Ограничения в "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" были сняты в 16.46 мск. В 17.12 мск Росавиация сообщила, что "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. После этого во "Внуково" вновь ввели ограничения. "Наш рейс, который должен был вылететь в 14.00 мск, взлетел около 15.10. Причину не объясняли, мы ждали вылета уже в самолете", - рассказал пассажир рейса TK414. Рейс TK418, запланированный на 15.15 мск, задержан как минимум на 3,5 часа, подтвердили РИА Новости в авиакомпании. Позже в авиакомпании сообщили, что рейс TK418 в итоге вылетел с задержкой в четыре часа - в 19.19 мск.

