Самарский аэропорт принял пять рейсов, следовавших в Москву

Самарский аэропорт принял пять рейсов, летевших в Москву, из-за ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах назначения. 22.02.2026

2026-02-22T22:41+0300

2026-02-22T22:41+0300

2026-02-22T22:41+0300

САМАРА, 22 фев - ПРАЙМ. Самарский аэропорт принял пять рейсов, летевших в Москву, из-за ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах назначения. "В связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве, аэропорт "Курумоч" в качестве запасного аэропорта принимает рейсы, следующие в Москву. С 20.30 (19.30 мск) до 21.00 (20.00 мск) принято пять рейсов, следовавших в аэропорты Москвы", - сообщил самарский аэропорт "Курумоч" в своем Telegram-канале. Уточняется, что "Курумоч" работает в штатном режиме, с пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний. Росавиация сообщала в воскресенье, что аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево", "Жуковский" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

