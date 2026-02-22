Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
САМАРА, 22 фев - ПРАЙМ. Самарский аэропорт принял пять рейсов, летевших в Москву, из-за ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах назначения. "В связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве, аэропорт "Курумоч" в качестве запасного аэропорта принимает рейсы, следующие в Москву. С 20.30 (19.30 мск) до 21.00 (20.00 мск) принято пять рейсов, следовавших в аэропорты Москвы", - сообщил самарский аэропорт "Курумоч" в своем Telegram-канале. Уточняется, что "Курумоч" работает в штатном режиме, с пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний. Росавиация сообщала в воскресенье, что аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево", "Жуковский" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
22:41 22.02.2026
 
Самарский аэропорт принял пять рейсов, следовавших в Москву

САМАРА, 22 фев - ПРАЙМ. Самарский аэропорт принял пять рейсов, летевших в Москву, из-за ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах назначения.
"В связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве, аэропорт "Курумоч" в качестве запасного аэропорта принимает рейсы, следующие в Москву. С 20.30 (19.30 мск) до 21.00 (20.00 мск) принято пять рейсов, следовавших в аэропорты Москвы", - сообщил самарский аэропорт "Курумоч" в своем Telegram-канале.
Уточняется, что "Курумоч" работает в штатном режиме, с пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.
Росавиация сообщала в воскресенье, что аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево", "Жуковский" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Заголовок открываемого материала