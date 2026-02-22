Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росалкогольтабакконтроль начнет без суда блокировать сайты с вейпами - 22.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260222/rosalkogoltabakkontrol-867712315.html
Росалкогольтабакконтроль начнет без суда блокировать сайты с вейпами
Росалкогольтабакконтроль начнет без суда блокировать сайты с вейпами - 22.02.2026, ПРАЙМ
Росалкогольтабакконтроль начнет без суда блокировать сайты с вейпами
Росалкогольтабакконтроль начнет с 1 марта без суда блокировать сайты с онлайн-продажами табачной и никотинсодержащей продукции, а также вейпов и кальянов,... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T07:43+0300
2026-02-22T08:00+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860986222_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c781cbe5410f25aace3e38421d58c5cf.jpg
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Росалкогольтабакконтроль начнет с 1 марта без суда блокировать сайты с онлайн-продажами табачной и никотинсодержащей продукции, а также вейпов и кальянов, следует из постановления правительства. С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажей табачной и никотинсодержащей продукции. "Реализация полномочий… осуществляется Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками", - говорится в документе. Росалкогольтабакконтроль сможет блокировать предложения об онлайн-продаже табачной продукции, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, розничная продажа дистанционным способом которых запрещена законодательством в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции. Такой же подход уже реализуется в отношении информации о дистанционной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Росалкогольтабакконтроль осуществляет эту работу с 2018 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860986222_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_58c0f8d366d5ee2e2d8d8d406999be40.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
07:43 22.02.2026 (обновлено: 08:00 22.02.2026)
 
Росалкогольтабакконтроль начнет без суда блокировать сайты с вейпами

Росалкогольтабакконтроль начнет без суда блокировать сайты с онлайн-продажами табака

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Росалкогольтабакконтроль начнет с 1 марта без суда блокировать сайты с онлайн-продажами табачной и никотинсодержащей продукции, а также вейпов и кальянов, следует из постановления правительства.
С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажей табачной и никотинсодержащей продукции.
"Реализация полномочий… осуществляется Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками", - говорится в документе.
Росалкогольтабакконтроль сможет блокировать предложения об онлайн-продаже табачной продукции, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, розничная продажа дистанционным способом которых запрещена законодательством в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.
Такой же подход уже реализуется в отношении информации о дистанционной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Росалкогольтабакконтроль осуществляет эту работу с 2018 года.
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала