https://1prime.ru/20260222/rosalkogoltabakkontrol-867712315.html

Росалкогольтабакконтроль начнет без суда блокировать сайты с вейпами

Росалкогольтабакконтроль начнет без суда блокировать сайты с вейпами - 22.02.2026, ПРАЙМ

Росалкогольтабакконтроль начнет без суда блокировать сайты с вейпами

Росалкогольтабакконтроль начнет с 1 марта без суда блокировать сайты с онлайн-продажами табачной и никотинсодержащей продукции, а также вейпов и кальянов,... | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T07:43+0300

2026-02-22T07:43+0300

2026-02-22T08:00+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860986222_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c781cbe5410f25aace3e38421d58c5cf.jpg

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Росалкогольтабакконтроль начнет с 1 марта без суда блокировать сайты с онлайн-продажами табачной и никотинсодержащей продукции, а также вейпов и кальянов, следует из постановления правительства. С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажей табачной и никотинсодержащей продукции. "Реализация полномочий… осуществляется Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками", - говорится в документе. Росалкогольтабакконтроль сможет блокировать предложения об онлайн-продаже табачной продукции, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, розничная продажа дистанционным способом которых запрещена законодательством в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции. Такой же подход уже реализуется в отношении информации о дистанционной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Росалкогольтабакконтроль осуществляет эту работу с 2018 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес