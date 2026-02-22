Росалкогольтабакконтроль начнет без суда блокировать сайты с вейпами

https://1prime.ru/20260222/rosalkogoltabakkontrol-867712315.html
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Росалкогольтабакконтроль начнет с 1 марта без суда блокировать сайты с онлайн-продажами табачной и никотинсодержащей продукции, а также вейпов и кальянов, следует из постановления правительства. С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажей табачной и никотинсодержащей продукции. "Реализация полномочий… осуществляется Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками", - говорится в документе. Росалкогольтабакконтроль сможет блокировать предложения об онлайн-продаже табачной продукции, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, розничная продажа дистанционным способом которых запрещена законодательством в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции. Такой же подход уже реализуется в отношении информации о дистанционной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Росалкогольтабакконтроль осуществляет эту работу с 2018 года.
