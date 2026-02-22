Московские аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию

https://1prime.ru/20260222/rosaviatsiya-867721264.html

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов во всех четырех аэропортах столичного авиаузла в 15.23 мск. Ограничения в "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" были сняты в 16.46 мск."В связи с вводом 22 февраля временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы не московского авиационного узла", - говорится в пресс-релизе компании.Рейсы, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, выполнят перелет в пункт назначения после получения согласования о посадке в Москве, сообщается в пресс-релизе.Авиакомпания рекомендует пассажирам следить за статусом рейса на онлайн-табло и в случае его отмены не приезжать в аэропорт. "Аэрофлот" также напомнил пассажирам отмененных рейсов о возможности переоформить билет или вернуть его стоимость."Производственные и клиентские службы, включая контакт-центр авиакомпании, переведены на усиленный режим работы", - отметили в "Аэрофлоте".

