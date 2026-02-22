Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Московские аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию - 22.02.2026
Московские аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию
Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. | 22.02.2026
2026-02-22T18:19+0300
2026-02-22T18:19+0300
происшествия
бизнес
аэропорт внуково
аэропорт домодедово
аэропорт шереметьево
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов во всех четырех аэропортах столичного авиаузла в 15.23 мск. Ограничения в "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" были сняты в 16.46 мск."В связи с вводом 22 февраля временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы не московского авиационного узла", - говорится в пресс-релизе компании.Рейсы, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, выполнят перелет в пункт назначения после получения согласования о посадке в Москве, сообщается в пресс-релизе.Авиакомпания рекомендует пассажирам следить за статусом рейса на онлайн-табло и в случае его отмены не приезжать в аэропорт. "Аэрофлот" также напомнил пассажирам отмененных рейсов о возможности переоформить билет или вернуть его стоимость."Производственные и клиентские службы, включая контакт-центр авиакомпании, переведены на усиленный режим работы", - отметили в "Аэрофлоте".
бизнес, аэропорт внуково, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево
Происшествия, Бизнес, аэропорт Внуково, аэропорт Домодедово, аэропорт Шереметьево
18:19 22.02.2026
 
Московские аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию

Росавиация: аэропорты Москвы принимают и отправляют рейсы по согласованию с властями

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов во всех четырех аэропортах столичного авиаузла в 15.23 мск. Ограничения в "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" были сняты в 16.46 мск.
"В связи с вводом 22 февраля временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы не московского авиационного узла", - говорится в пресс-релизе компании.
Рейсы, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, выполнят перелет в пункт назначения после получения согласования о посадке в Москве, сообщается в пресс-релизе.
Авиакомпания рекомендует пассажирам следить за статусом рейса на онлайн-табло и в случае его отмены не приезжать в аэропорт. "Аэрофлот" также напомнил пассажирам отмененных рейсов о возможности переоформить билет или вернуть его стоимость.
"Производственные и клиентские службы, включая контакт-центр авиакомпании, переведены на усиленный режим работы", - отметили в "Аэрофлоте".
Происшествия Бизнес аэропорт Внуково аэропорт Домодедово аэропорт Шереметьево
 
 
