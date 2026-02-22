https://1prime.ru/20260222/rossija-867709247.html

Россия и Вьетнам увеличили взаимные сельхозпоставки в 2025 году

Россия и Вьетнам увеличили взаимные сельхозпоставки в 2025 году - 22.02.2026, ПРАЙМ

Россия и Вьетнам увеличили взаимные сельхозпоставки в 2025 году

Объем взаимных сельскохозяйственных поставок между Россией и Вьетнамом в 2025 году превысил 1,2 миллиарда долларов США, заявил РИА Новости посол РФ в республике | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T03:20+0300

2026-02-22T03:20+0300

2026-02-22T03:20+0300

экономика

россия

сельское хозяйство

вьетнам

рф

сша

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867709247.jpg?1771719642

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Объем взаимных сельскохозяйственных поставок между Россией и Вьетнамом в 2025 году превысил 1,2 миллиарда долларов США, заявил РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко. "Высокие показатели демонстрирует торговля сельскохозяйственными товарами. В 2025 году стоимость взаимных поставок превысила 1,2 миллиарда долларов США", - сказал глава дипмиссии. Он подчеркнул, что вьетнамская корпорация "Ти-Эйч Тру-Милк" реализует проекты по созданию животноводческих комплексов в Московской и Калужской областях Российской Федерации. Ранее сообщалось, что в июне 2024 года в ходе государственного визита во Вьетнам президент РФ Владимир Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама, отметив развитие отношений Москвы и Ханоя в сфере сельского хозяйства.

вьетнам

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сельское хозяйство, вьетнам, рф, сша, владимир путин