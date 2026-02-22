Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Вьетнам увеличили взаимные сельхозпоставки в 2025 году - 22.02.2026, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам увеличили взаимные сельхозпоставки в 2025 году
Россия и Вьетнам увеличили взаимные сельхозпоставки в 2025 году
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Объем взаимных сельскохозяйственных поставок между Россией и Вьетнамом в 2025 году превысил 1,2 миллиарда долларов США, заявил РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко. "Высокие показатели демонстрирует торговля сельскохозяйственными товарами. В 2025 году стоимость взаимных поставок превысила 1,2 миллиарда долларов США", - сказал глава дипмиссии. Он подчеркнул, что вьетнамская корпорация "Ти-Эйч Тру-Милк" реализует проекты по созданию животноводческих комплексов в Московской и Калужской областях Российской Федерации. Ранее сообщалось, что в июне 2024 года в ходе государственного визита во Вьетнам президент РФ Владимир Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама, отметив развитие отношений Москвы и Ханоя в сфере сельского хозяйства.
Россия и Вьетнам увеличили взаимные сельхозпоставки в 2025 году

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Объем взаимных сельскохозяйственных поставок между Россией и Вьетнамом в 2025 году превысил 1,2 миллиарда долларов США, заявил РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко.
"Высокие показатели демонстрирует торговля сельскохозяйственными товарами. В 2025 году стоимость взаимных поставок превысила 1,2 миллиарда долларов США", - сказал глава дипмиссии.
Он подчеркнул, что вьетнамская корпорация "Ти-Эйч Тру-Милк" реализует проекты по созданию животноводческих комплексов в Московской и Калужской областях Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в июне 2024 года в ходе государственного визита во Вьетнам президент РФ Владимир Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама, отметив развитие отношений Москвы и Ханоя в сфере сельского хозяйства.
 
