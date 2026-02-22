https://1prime.ru/20260222/rossija-867709247.html
Россия и Вьетнам увеличили взаимные сельхозпоставки в 2025 году
Россия и Вьетнам увеличили взаимные сельхозпоставки в 2025 году - 22.02.2026, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам увеличили взаимные сельхозпоставки в 2025 году
Объем взаимных сельскохозяйственных поставок между Россией и Вьетнамом в 2025 году превысил 1,2 миллиарда долларов США, заявил РИА Новости посол РФ в республике | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T03:20+0300
2026-02-22T03:20+0300
2026-02-22T03:20+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
вьетнам
рф
сша
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867709247.jpg?1771719642
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Объем взаимных сельскохозяйственных поставок между Россией и Вьетнамом в 2025 году превысил 1,2 миллиарда долларов США, заявил РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко.
"Высокие показатели демонстрирует торговля сельскохозяйственными товарами. В 2025 году стоимость взаимных поставок превысила 1,2 миллиарда долларов США", - сказал глава дипмиссии.
Он подчеркнул, что вьетнамская корпорация "Ти-Эйч Тру-Милк" реализует проекты по созданию животноводческих комплексов в Московской и Калужской областях Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в июне 2024 года в ходе государственного визита во Вьетнам президент РФ Владимир Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама, отметив развитие отношений Москвы и Ханоя в сфере сельского хозяйства.
вьетнам
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сельское хозяйство, вьетнам, рф, сша, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, ВЬЕТНАМ, РФ, США, Владимир Путин
Россия и Вьетнам увеличили взаимные сельхозпоставки в 2025 году
Посол Бездетко: объем взаимных сельхозпоставок России и Вьетнама превысил $1,2 миллиарда
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Объем взаимных сельскохозяйственных поставок между Россией и Вьетнамом в 2025 году превысил 1,2 миллиарда долларов США, заявил РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко.
"Высокие показатели демонстрирует торговля сельскохозяйственными товарами. В 2025 году стоимость взаимных поставок превысила 1,2 миллиарда долларов США", - сказал глава дипмиссии.
Он подчеркнул, что вьетнамская корпорация "Ти-Эйч Тру-Милк" реализует проекты по созданию животноводческих комплексов в Московской и Калужской областях Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в июне 2024 года в ходе государственного визита во Вьетнам президент РФ Владимир Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама, отметив развитие отношений Москвы и Ханоя в сфере сельского хозяйства.