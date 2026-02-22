Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия стала седьмой среди основных производителей яиц в мире - 22.02.2026
Россия стала седьмой среди основных производителей яиц в мире
Россия стала седьмой среди основных производителей яиц в мире - 22.02.2026, ПРАЙМ
Россия стала седьмой среди основных производителей яиц в мире
Россия в 2024 году стала седьмой среди основных мировых производителей яиц, выяснило РИА Новости, изучив данные Продовольственной и сельскохозяйственной... | 22.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году стала седьмой среди основных мировых производителей яиц, выяснило РИА Новости, изучив данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В целом мировое производство яиц в 2024 году (последние доступные данные) достигло 1,78 триллиона штук, или примерно 214 штук на одного человека в мире. Россия заняла среди всех стран мира седьмое место с 46,4 миллиарда яиц, или 2,6% от мирового выпуска. В расчете на одного человека было произведено 317 яиц на одного россиянина. Лидером же стал Китай, где было произведено 617,1 миллиарда яиц, или 34,8% от мирового выпуска. В пятерку также вошли Индия (8,3%), Индонезия (8,2%), США (6,1%) и Бразилия (3,7%). Топ-10 также включает Мексику с долей в 3,5% от глобального производства, Японию с 2,3%, Пакистан с 1,4% и Турцию с 1,2%.
Россия стала седьмой среди основных производителей яиц в мире

Россия стала седьмой среди основных мировых производителей яиц в 2024 году

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году стала седьмой среди основных мировых производителей яиц, выяснило РИА Новости, изучив данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
В целом мировое производство яиц в 2024 году (последние доступные данные) достигло 1,78 триллиона штук, или примерно 214 штук на одного человека в мире.
Россия заняла среди всех стран мира седьмое место с 46,4 миллиарда яиц, или 2,6% от мирового выпуска. В расчете на одного человека было произведено 317 яиц на одного россиянина.
Лидером же стал Китай, где было произведено 617,1 миллиарда яиц, или 34,8% от мирового выпуска. В пятерку также вошли Индия (8,3%), Индонезия (8,2%), США (6,1%) и Бразилия (3,7%).
Топ-10 также включает Мексику с долей в 3,5% от глобального производства, Японию с 2,3%, Пакистан с 1,4% и Турцию с 1,2%.
 
Экономика
 
 
