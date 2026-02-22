https://1prime.ru/20260222/rosstandart-867710125.html

Росстандарт обновил ГОСТ на продаваемый в России растворимый кофе

22.02.2026

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Росстандарт обновил ГОСТ на продаваемый в стране растворимый кофе – новые требования вступят в силу с ноября текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа. Предыдущий ГОСТ действовал с января 1994 года. В нем под растворимым кофе понималась порошкообразная субстанция. Теперь же это понятие распространили и на гранулированную и сублимированную форму кофе. При этом, если раньше в порошкообразном кофе не должно было быть комочков, то теперь допускается наличие неплотно слежавшихся комочков, которые легко рассыпаются при слабом воздействии. Растворимый кофе по-прежнему должен завариваться за 30 секунд в горячей воде и за 3 минуты в холодной. Однако появилось исключение - теперь допускается, что гранулированный вид напитка при наличии единичных спекшихся частей может растворяться за 2,5 минуты. Помимо этого, расширен перечень продуктов, которые можно применять для изготовления растворимого кофе. В этот перечень включены продукты растительного происхождения и различные пищевые компоненты и ингредиенты. Ранее в стандарте уточнялось, какие именно продукты допускаются к использованию: от цикория до ржи. Новый ГОСТ носит рекомендательный характер, как и большинство действующих в России ГОСТов. Они служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.

