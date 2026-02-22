https://1prime.ru/20260222/rosstandart-867710125.html
Росстандарт обновил ГОСТ на продаваемый в России растворимый кофе
Росстандарт обновил ГОСТ на продаваемый в России растворимый кофе - 22.02.2026, ПРАЙМ
Росстандарт обновил ГОСТ на продаваемый в России растворимый кофе
Росстандарт обновил ГОСТ на продаваемый в стране растворимый кофе – новые требования вступят в силу с ноября текущего года, выяснило РИА Новости, изучив... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T05:48+0300
2026-02-22T05:48+0300
2026-02-22T05:48+0300
финансы
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867710125.jpg?1771728503
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Росстандарт обновил ГОСТ на продаваемый в стране растворимый кофе – новые требования вступят в силу с ноября текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
Предыдущий ГОСТ действовал с января 1994 года. В нем под растворимым кофе понималась порошкообразная субстанция. Теперь же это понятие распространили и на гранулированную и сублимированную форму кофе.
При этом, если раньше в порошкообразном кофе не должно было быть комочков, то теперь допускается наличие неплотно слежавшихся комочков, которые легко рассыпаются при слабом воздействии.
Растворимый кофе по-прежнему должен завариваться за 30 секунд в горячей воде и за 3 минуты в холодной. Однако появилось исключение - теперь допускается, что гранулированный вид напитка при наличии единичных спекшихся частей может растворяться за 2,5 минуты.
Помимо этого, расширен перечень продуктов, которые можно применять для изготовления растворимого кофе. В этот перечень включены продукты растительного происхождения и различные пищевые компоненты и ингредиенты. Ранее в стандарте уточнялось, какие именно продукты допускаются к использованию: от цикория до ржи.
Новый ГОСТ носит рекомендательный характер, как и большинство действующих в России ГОСТов. Они служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, росстандарт
Росстандарт обновил ГОСТ на продаваемый в России растворимый кофе
Росстандарт обновил ГОСТ на растворимый кофе
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Росстандарт обновил ГОСТ на продаваемый в стране растворимый кофе – новые требования вступят в силу с ноября текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
Предыдущий ГОСТ действовал с января 1994 года. В нем под растворимым кофе понималась порошкообразная субстанция. Теперь же это понятие распространили и на гранулированную и сублимированную форму кофе.
При этом, если раньше в порошкообразном кофе не должно было быть комочков, то теперь допускается наличие неплотно слежавшихся комочков, которые легко рассыпаются при слабом воздействии.
Растворимый кофе по-прежнему должен завариваться за 30 секунд в горячей воде и за 3 минуты в холодной. Однако появилось исключение - теперь допускается, что гранулированный вид напитка при наличии единичных спекшихся частей может растворяться за 2,5 минуты.
Помимо этого, расширен перечень продуктов, которые можно применять для изготовления растворимого кофе. В этот перечень включены продукты растительного происхождения и различные пищевые компоненты и ингредиенты. Ранее в стандарте уточнялось, какие именно продукты допускаются к использованию: от цикория до ржи.
Новый ГОСТ носит рекомендательный характер, как и большинство действующих в России ГОСТов. Они служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.