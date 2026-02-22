Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстандарт обновил ГОСТ на продаваемый в России растворимый кофе - 22.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260222/rosstandart-867710125.html
Росстандарт обновил ГОСТ на продаваемый в России растворимый кофе
Росстандарт обновил ГОСТ на продаваемый в России растворимый кофе - 22.02.2026, ПРАЙМ
Росстандарт обновил ГОСТ на продаваемый в России растворимый кофе
Росстандарт обновил ГОСТ на продаваемый в стране растворимый кофе – новые требования вступят в силу с ноября текущего года, выяснило РИА Новости, изучив... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T05:48+0300
2026-02-22T05:48+0300
финансы
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867710125.jpg?1771728503
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Росстандарт обновил ГОСТ на продаваемый в стране растворимый кофе – новые требования вступят в силу с ноября текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа. Предыдущий ГОСТ действовал с января 1994 года. В нем под растворимым кофе понималась порошкообразная субстанция. Теперь же это понятие распространили и на гранулированную и сублимированную форму кофе. При этом, если раньше в порошкообразном кофе не должно было быть комочков, то теперь допускается наличие неплотно слежавшихся комочков, которые легко рассыпаются при слабом воздействии. Растворимый кофе по-прежнему должен завариваться за 30 секунд в горячей воде и за 3 минуты в холодной. Однако появилось исключение - теперь допускается, что гранулированный вид напитка при наличии единичных спекшихся частей может растворяться за 2,5 минуты. Помимо этого, расширен перечень продуктов, которые можно применять для изготовления растворимого кофе. В этот перечень включены продукты растительного происхождения и различные пищевые компоненты и ингредиенты. Ранее в стандарте уточнялось, какие именно продукты допускаются к использованию: от цикория до ржи. Новый ГОСТ носит рекомендательный характер, как и большинство действующих в России ГОСТов. Они служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, росстандарт
Финансы, Росстандарт
05:48 22.02.2026
 
Росстандарт обновил ГОСТ на продаваемый в России растворимый кофе

Росстандарт обновил ГОСТ на растворимый кофе

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Росстандарт обновил ГОСТ на продаваемый в стране растворимый кофе – новые требования вступят в силу с ноября текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
Предыдущий ГОСТ действовал с января 1994 года. В нем под растворимым кофе понималась порошкообразная субстанция. Теперь же это понятие распространили и на гранулированную и сублимированную форму кофе.
При этом, если раньше в порошкообразном кофе не должно было быть комочков, то теперь допускается наличие неплотно слежавшихся комочков, которые легко рассыпаются при слабом воздействии.
Растворимый кофе по-прежнему должен завариваться за 30 секунд в горячей воде и за 3 минуты в холодной. Однако появилось исключение - теперь допускается, что гранулированный вид напитка при наличии единичных спекшихся частей может растворяться за 2,5 минуты.
Помимо этого, расширен перечень продуктов, которые можно применять для изготовления растворимого кофе. В этот перечень включены продукты растительного происхождения и различные пищевые компоненты и ингредиенты. Ранее в стандарте уточнялось, какие именно продукты допускаются к использованию: от цикория до ржи.
Новый ГОСТ носит рекомендательный характер, как и большинство действующих в России ГОСТов. Они служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
 
ФинансыРосстандарт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала