Мужчины в России чаще женщин недовольны сбором на гендерные праздники

2026-02-22T16:07+0300

экономика

общество

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Мужчины в России чаще, чем женщины высказывают недовольство сбором средств в рабочих коллективах на поздравление с 8 Марта и 23 Февраля, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Мужчины в целом чаще высказывают недовольство сбором средств к 8 Марта. Негативное отношение к этой практике выразили 28% мужчин, 39% заняли нейтральную позицию и 33% заявили, что поддерживают традицию", - подсчитали аналитики, добавив, что мужчины отмечали, что не всегда понимают, почему должны участвовать в коллективных сборах, особенно если уже есть бюджет в компании на праздники. Среди женщин только 23% заявили, что негативно относятся к сбору денег на подарки мужчинам к 23 Февраля, еще 41% сообщили о нейтральном отношении и 36% признались, что воспринимают такую традицию положительно. Аналитики поясняют, что женщины, настроенные критически, чаще всего объясняют свою позицию тем, что участие в сборе средств нередко носит обязательный характер, при этом 19% женщин подчеркнули, что хотели бы поздравить мужчин-коллег с праздником, но выборочно. В качестве альтернативы традиционным сборам 34% россиян предложили заменить персональные подарки общим корпоративным мероприятием за счет работодателя, 29% высказались за символические поздравления без денежных сборов, например, открытки или устные пожелания. "А 21% считают, что участие должно быть строго добровольным без фиксированной суммы взноса. Остальные 16% заявили, что не видят необходимости что-либо менять и готовы продолжать сложившуюся практику", - посчитали аналитики. Также, в 2026 году средняя сумма сбора на подарок одному сотруднику к 23 Февраля, по данным опроса, составила 780 рублей. К 8 Марта средний взнос оказался выше и достиг 1120 рублей. Примечательно, что в группе 18–25 лет доля негативно настроенных к гендерным сборам почти вдвое больше, чем среди россиян в возрасте от 35 до 45 лет - 47%.

