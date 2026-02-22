Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.02.2026 Россиянам, просрочившим замену паспорта, грозит штраф до 5 тысяч рублей
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Россиянам, просрочившим замену паспорта, грозит штраф вплоть до 5 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ. "Административная либо иная ответственность за неурочную замену заграничного паспорта с истекшим сроком действия законодательством РФ не предусмотрена. При этом за несвоевременную замену внутрироссийского паспорта ответственность установлена статьей 19.15 КоАП РФ", - сказали в пресс-службе. Согласно статье 19.15 КоАП РФ, при несвоевременной замене паспорта россиянам из регионов придется заплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей, жителям Москвы и Санкт-Петербурга - от 3 до 5 тысяч рублей.
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Россиянам, просрочившим замену паспорта, грозит штраф вплоть до 5 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"Административная либо иная ответственность за неурочную замену заграничного паспорта с истекшим сроком действия законодательством РФ не предусмотрена. При этом за несвоевременную замену внутрироссийского паспорта ответственность установлена статьей 19.15 КоАП РФ", - сказали в пресс-службе.
Согласно статье 19.15 КоАП РФ, при несвоевременной замене паспорта россиянам из регионов придется заплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей, жителям Москвы и Санкт-Петербурга - от 3 до 5 тысяч рублей.
 
Заголовок открываемого материала