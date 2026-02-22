https://1prime.ru/20260222/shtraf-867709807.html
Россиянам, просрочившим замену паспорта, грозит штраф до 5 тысяч рублей
2026-02-22T05:03+0300
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Россиянам, просрочившим замену паспорта, грозит штраф вплоть до 5 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"Административная либо иная ответственность за неурочную замену заграничного паспорта с истекшим сроком действия законодательством РФ не предусмотрена. При этом за несвоевременную замену внутрироссийского паспорта ответственность установлена статьей 19.15 КоАП РФ", - сказали в пресс-службе.
Согласно статье 19.15 КоАП РФ, при несвоевременной замене паспорта россиянам из регионов придется заплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей, жителям Москвы и Санкт-Петербурга - от 3 до 5 тысяч рублей.
