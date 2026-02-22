https://1prime.ru/20260222/solntse-867722032.html
Ученые сообщили об исчезновении пятен на Солнце
Ученые сообщили об исчезновении пятен на Солнце - 22.02.2026, ПРАЙМ
Ученые сообщили об исчезновении пятен на Солнце
На стороне Солнца, обращенной к Земле, сейчас не видно ни одного пятна, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T17:36+0300
2026-02-22T17:36+0300
2026-02-22T17:36+0300
технологии
общество
здоровье
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/83849/98/838499856_0:113:2197:1349_1920x0_80_0_0_7b63506a36f5f9202997852992839186.jpg
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. На стороне Солнца, обращенной к Земле, сейчас не видно ни одного пятна, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале."Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент <…>. Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей", — говорится в публикации.Ученые объяснили, что солнечные пятна возникают из-за скоплений магнитного поля и обычно постоянно присутствуют на поверхности звезды. Их число и размер напрямую определяют уровень солнечной активности, ведь именно магнитные поля питают вспышки. Полное отсутствие пятен типично для фаз с минимальной солнечной активностью.Подобное последний раз фиксировалось 11 декабря 2021 года. Таким образом, более четырех лет Солнце не демонстрировало полного "пустого" диска, отмечается в материале.Специалисты напомнили об исторических примерах затяжных спадов активности, таких как минимум Маундера (1645–1715 годы), пришедшийся на пик Малого ледникового периода.При этом исследователи считают нынешний спад временным, так как с пика текущего цикла прошло всего полтора года.
https://1prime.ru/20260213/solntse-867453098.html
https://1prime.ru/20260121/kosmos-866762029.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83849/98/838499856_124:0:2073:1462_1920x0_80_0_0_9bafeee599c9708bac9b622a75e98d0d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , здоровье, ран
Технологии, Общество , Здоровье, РАН
Ученые сообщили об исчезновении пятен на Солнце
ИКИ РАН: на обращенной к Земле стороне Солнца исчезли все пятна
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ.
На стороне Солнца, обращенной к Земле, сейчас не видно ни одного пятна, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале
.
"Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент <…>. Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей", — говорится в публикации.
Ученые сообщили о гигантской аномалии на Солнце
Ученые объяснили, что солнечные пятна возникают из-за скоплений магнитного поля и обычно постоянно присутствуют на поверхности звезды. Их число и размер напрямую определяют уровень солнечной активности, ведь именно магнитные поля питают вспышки. Полное отсутствие пятен типично для фаз с минимальной солнечной активностью.
Подобное последний раз фиксировалось 11 декабря 2021 года. Таким образом, более четырех лет Солнце не демонстрировало полного "пустого" диска, отмечается в материале.
Специалисты напомнили об исторических примерах затяжных спадов активности, таких как минимум Маундера (1645–1715 годы), пришедшийся на пик Малого ледникового периода.
При этом исследователи считают нынешний спад временным, так как с пика текущего цикла прошло всего полтора года.
"Упадет на Солнце". Ученые рассказали о загадочной находке в космосе