В Совфеде рассказали, кто имеет право на пенсию в 2026 году

2026-02-22T03:41+0300

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Право на пенсию по старости в 2026 году имеют женщины в возрасте 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет, имеющие минимум 15 лет официального стажа и не менее 30 пенсионных баллов, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова. "В 2026 году право на пенсию имеют женщины при достижении 59 лет, мужчины — 64 лет. Требуется стажа не менее 15 лет - это должна быть официальная работа, за которую работодатель уплачивал взносы в Социальный фонд России. Также необходимо наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов", - сказала Мельникова. Сенатор отметила, что, если стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов недостаточно, право на социальную пенсию возникает на 5 лет позже страховой пенсии. "Размер пенсии зависит от страхового стажа и размера уплаченных страховых взносов", - добавила политик.

