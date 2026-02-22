https://1prime.ru/20260222/sovfedja-867709404.html
В Совфеде рассказали, кто имеет право на пенсию в 2026 году
2026-02-22T03:41+0300
общество
экономика
псковская область
социальный фонд
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Право на пенсию по старости в 2026 году имеют женщины в возрасте 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет, имеющие минимум 15 лет официального стажа и не менее 30 пенсионных баллов, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"В 2026 году право на пенсию имеют женщины при достижении 59 лет, мужчины — 64 лет. Требуется стажа не менее 15 лет - это должна быть официальная работа, за которую работодатель уплачивал взносы в Социальный фонд России. Также необходимо наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов", - сказала Мельникова.
Сенатор отметила, что, если стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов недостаточно, право на социальную пенсию возникает на 5 лет позже страховой пенсии.
"Размер пенсии зависит от страхового стажа и размера уплаченных страховых взносов", - добавила политик.
