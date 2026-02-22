Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совфеде рассказали, кто имеет право на пенсию в 2026 году - 22.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260222/sovfedja-867709404.html
В Совфеде рассказали, кто имеет право на пенсию в 2026 году
В Совфеде рассказали, кто имеет право на пенсию в 2026 году - 22.02.2026, ПРАЙМ
В Совфеде рассказали, кто имеет право на пенсию в 2026 году
Право на пенсию по старости в 2026 году имеют женщины в возрасте 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет, имеющие минимум 15 лет официального стажа и не менее 30... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T03:41+0300
2026-02-22T03:41+0300
общество
экономика
псковская область
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867709404.jpg?1771720910
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Право на пенсию по старости в 2026 году имеют женщины в возрасте 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет, имеющие минимум 15 лет официального стажа и не менее 30 пенсионных баллов, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова. "В 2026 году право на пенсию имеют женщины при достижении 59 лет, мужчины — 64 лет. Требуется стажа не менее 15 лет - это должна быть официальная работа, за которую работодатель уплачивал взносы в Социальный фонд России. Также необходимо наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов", - сказала Мельникова. Сенатор отметила, что, если стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов недостаточно, право на социальную пенсию возникает на 5 лет позже страховой пенсии. "Размер пенсии зависит от страхового стажа и размера уплаченных страховых взносов", - добавила политик.
псковская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , псковская область, социальный фонд
Общество , Экономика, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Социальный фонд
03:41 22.02.2026
 
В Совфеде рассказали, кто имеет право на пенсию в 2026 году

Сенатор Мельникова: право на пенсию в 2026 году имеют женщины в 59 лет и мужчины в 64 года

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Право на пенсию по старости в 2026 году имеют женщины в возрасте 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет, имеющие минимум 15 лет официального стажа и не менее 30 пенсионных баллов, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"В 2026 году право на пенсию имеют женщины при достижении 59 лет, мужчины — 64 лет. Требуется стажа не менее 15 лет - это должна быть официальная работа, за которую работодатель уплачивал взносы в Социальный фонд России. Также необходимо наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов", - сказала Мельникова.
Сенатор отметила, что, если стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов недостаточно, право на социальную пенсию возникает на 5 лет позже страховой пенсии.
"Размер пенсии зависит от страхового стажа и размера уплаченных страховых взносов", - добавила политик.
 
ЭкономикаОбществоПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬСоциальный фонд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала