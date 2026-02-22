https://1prime.ru/20260222/ssha-867721053.html

Секретная служба США застрелила пытавшегося попасть в резиденцию Трампа

Сотрудники секретной службы США ликвидировали вооруженного мужчину, который пытался проникнуть на территорию резиденции американского президента Дональда Трампа | 22.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Сотрудники секретной службы США ликвидировали вооруженного мужчину, который пытался проникнуть на территорию резиденции американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида в воскресенье, сообщил пресс-секретарь службы Энтони Гульельми. "Вооруженный мужчина был застрелен агентами секретной службы США и полицией после того, как рано утром незаконно проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго". - говорится в публикации Гульельми в соцсети X. Пресс-секретарь добавил, что мужчину возраста примерно 20 лет обнаружили у северных ворот в Мар-а-Лаго. Его застрелили на месте, добавил Гульельми. При мужчине были пистолет и канистра, уточнил пресс-секретарь службы.

