Секретная служба США застрелила пытавшегося попасть в резиденцию Трампа
2026-02-22T17:41+0300
2026-02-22T17:41+0300
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Сотрудники секретной службы США ликвидировали вооруженного мужчину, который пытался проникнуть на территорию резиденции американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида в воскресенье, сообщил пресс-секретарь службы Энтони Гульельми. "Вооруженный мужчина был застрелен агентами секретной службы США и полицией после того, как рано утром незаконно проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго". - говорится в публикации Гульельми в соцсети X. Пресс-секретарь добавил, что мужчину возраста примерно 20 лет обнаружили у северных ворот в Мар-а-Лаго. Его застрелили на месте, добавил Гульельми. При мужчине были пистолет и канистра, уточнил пресс-секретарь службы.
17:41 22.02.2026
 
Секретная служба США застрелила пытавшегося попасть в резиденцию Трампа

Секретная служба США застрелила мужчину, пытавшегося попасть в резиденцию Трампа

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Сотрудники секретной службы США ликвидировали вооруженного мужчину, который пытался проникнуть на территорию резиденции американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида в воскресенье, сообщил пресс-секретарь службы Энтони Гульельми.
"Вооруженный мужчина был застрелен агентами секретной службы США и полицией после того, как рано утром незаконно проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго". - говорится в публикации Гульельми в соцсети X.
Пресс-секретарь добавил, что мужчину возраста примерно 20 лет обнаружили у северных ворот в Мар-а-Лаго. Его застрелили на месте, добавил Гульельми. При мужчине были пистолет и канистра, уточнил пресс-секретарь службы.
