Немецкий политик предложит приостановить работу ЕП по пошлинам США - 22.02.2026
Немецкий политик предложит приостановить работу ЕП по пошлинам США
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Немецкий политик и глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге заявил, что 23 февраля предложит переговорной команде ЕП приостановить работу по вопросу пошлин США до выяснения правовых деталей и позиции Штатов. Верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому американский президент Дональд Трамп вводил импортные тарифы, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс. "Прежде чем мы сможем предпринять дальнейшие шаги, необходимы ясность и правовая определенность, поэтому завтра я предложу переговорной команде Европарламента приостановить законодательную работу до тех пор, пока мы не получим всестороннюю правовую оценку и ясные обязательства со стороны США", - написал Ланге на своей странице в соцсети X. Политик описал это как "полный хаос" в вопросе тарифов и подчеркнул, что "никто уже не может в этом разобраться". Президент США в пятницу назвал решение верховного суда позором, отметил, что у него есть запасной план, а также объявил, что ряд торговых сделок, заключенных Соединенными Штатами с иностранными государствами, изменят. В субботу он сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран в ответ на решение суда с 10% до 15%.
мировая экономика, сша, дональд трамп, еп, верховный суд
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, ЕП, Верховный суд
18:32 22.02.2026
 
Немецкий политик предложит приостановить работу ЕП по пошлинам США

© fotolia.com / moonrunФлаг евросоюза
Флаг евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Немецкий политик и глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге заявил, что 23 февраля предложит переговорной команде ЕП приостановить работу по вопросу пошлин США до выяснения правовых деталей и позиции Штатов.
Верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому американский президент Дональд Трамп вводил импортные тарифы, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
"Прежде чем мы сможем предпринять дальнейшие шаги, необходимы ясность и правовая определенность, поэтому завтра я предложу переговорной команде Европарламента приостановить законодательную работу до тех пор, пока мы не получим всестороннюю правовую оценку и ясные обязательства со стороны США", - написал Ланге на своей странице в соцсети X.
Политик описал это как "полный хаос" в вопросе тарифов и подчеркнул, что "никто уже не может в этом разобраться".
Президент США в пятницу назвал решение верховного суда позором, отметил, что у него есть запасной план, а также объявил, что ряд торговых сделок, заключенных Соединенными Штатами с иностранными государствами, изменят. В субботу он сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран в ответ на решение суда с 10% до 15%.
