22.02.2026
Подсчитано, сколько придется переплатить в случае повышения пошлин в США
Подсчитано, сколько придется переплатить в случае повышения пошлин в США
Подсчитано, сколько придется переплатить в случае повышения пошлин в США
Мировым поставщикам товаров в США придется переплатить свыше 160 миллиардов долларов в случае повышения Штатами импортных пошлин до 15% с 10%, подсчитало РИА... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T19:14+0300
2026-02-22T19:14+0300
экономика
мировая экономика
сша
мексика
китай
дональд трамп
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Мировым поставщикам товаров в США придется переплатить свыше 160 миллиардов долларов в случае повышения Штатами импортных пошлин до 15% с 10%, подсчитало РИА Новости данные американской статслужбы. Днем ранее президент США Дональд Трамп сообщил об увеличении размера импортных пошлин против всех стран мира, которые ввел в ответ на решение Верховного суда. Регулятор постановил, что закон, по которому глава Белого дома вводил импортные пошлины, не наделяет его такими полномочиями: по конституции ими обладает только конгресс. Президент назвал это решение позором, отметил, что у него есть запасной план, и пообещал сохранить все тарифы, связанные с национальной безопасностью. Так, США в 2024 году, до введения пошлин Трампа, импортировали из других стран товаров на 3,3 триллиона долларов. В случае повышения пошлин другие государства для того, чтобы сократить издержки, могут повысить цены на продукцию так же – на 15%. Тогда импортерам придется переплатить 163,3 миллиарда за ввозимые в страну товары. При этом больше всего придется переплатить за товары из Мексики – 25,3 миллиарда долларов, Китая – 21,9 миллиарда долларов, Канады – 20,6 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20260222/ssha-867721053.html
сша
мексика
китай
мировая экономика, сша, мексика, китай, дональд трамп, верховный суд
Экономика, Мировая экономика, США, МЕКСИКА, КИТАЙ, Дональд Трамп, Верховный суд
19:14 22.02.2026
 
Подсчитано, сколько придется переплатить в случае повышения пошлин в США

Статслужба США: импортерам придется переплатить свыше 160 миллиардов долларов из-за пошлин

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Мировым поставщикам товаров в США придется переплатить свыше 160 миллиардов долларов в случае повышения Штатами импортных пошлин до 15% с 10%, подсчитало РИА Новости данные американской статслужбы.
Днем ранее президент США Дональд Трамп сообщил об увеличении размера импортных пошлин против всех стран мира, которые ввел в ответ на решение Верховного суда.
Регулятор постановил, что закон, по которому глава Белого дома вводил импортные пошлины, не наделяет его такими полномочиями: по конституции ими обладает только конгресс. Президент назвал это решение позором, отметил, что у него есть запасной план, и пообещал сохранить все тарифы, связанные с национальной безопасностью.
Так, США в 2024 году, до введения пошлин Трампа, импортировали из других стран товаров на 3,3 триллиона долларов. В случае повышения пошлин другие государства для того, чтобы сократить издержки, могут повысить цены на продукцию так же – на 15%. Тогда импортерам придется переплатить 163,3 миллиарда за ввозимые в страну товары.
При этом больше всего придется переплатить за товары из Мексики – 25,3 миллиарда долларов, Китая – 21,9 миллиарда долларов, Канады – 20,6 миллиарда долларов.
Экономика Мировая экономика США МЕКСИКА КИТАЙ Дональд Трамп Верховный суд
 
 
