Подсчитано, сколько придется переплатить в случае повышения пошлин в США
Подсчитано, сколько придется переплатить в случае повышения пошлин в США
2026-02-22T19:14+0300
экономика
мировая экономика
сша
мексика
китай
дональд трамп
верховный суд
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Мировым поставщикам товаров в США придется переплатить свыше 160 миллиардов долларов в случае повышения Штатами импортных пошлин до 15% с 10%, подсчитало РИА Новости данные американской статслужбы. Днем ранее президент США Дональд Трамп сообщил об увеличении размера импортных пошлин против всех стран мира, которые ввел в ответ на решение Верховного суда. Регулятор постановил, что закон, по которому глава Белого дома вводил импортные пошлины, не наделяет его такими полномочиями: по конституции ими обладает только конгресс. Президент назвал это решение позором, отметил, что у него есть запасной план, и пообещал сохранить все тарифы, связанные с национальной безопасностью. Так, США в 2024 году, до введения пошлин Трампа, импортировали из других стран товаров на 3,3 триллиона долларов. В случае повышения пошлин другие государства для того, чтобы сократить издержки, могут повысить цены на продукцию так же – на 15%. Тогда импортерам придется переплатить 163,3 миллиарда за ввозимые в страну товары. При этом больше всего придется переплатить за товары из Мексики – 25,3 миллиарда долларов, Китая – 21,9 миллиарда долларов, Канады – 20,6 миллиарда долларов.
Подсчитано, сколько придется переплатить в случае повышения пошлин в США
