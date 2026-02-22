https://1prime.ru/20260222/ssha-867724064.html

США собрали на Ближнем Востоке армаду из 16 кораблей и 40 тысяч военных

США собрали на Ближнем Востоке армаду из 16 кораблей и 40 тысяч военных - 22.02.2026, ПРАЙМ

США собрали на Ближнем Востоке армаду из 16 кораблей и 40 тысяч военных

США собрали на Ближнем Востоке "армаду" из 16 боевых кораблей, войска численностью примерно 40 тысяч человек и не менее семи авиационных крыльев примерно по 70... | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T21:35+0300

2026-02-22T21:35+0300

2026-02-22T21:35+0300

вооружения

общество

сша

иордания

саудовская аравия

аббас аракчи

дональд трамп

мид

financial times

f-35 lightning ii

https://cdnn.1prime.ru/img/84275/73/842757318_0:177:3015:1873_1920x0_80_0_0_fc1ef0012f7ce25739e38d7c7f2f579b.jpg

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. США собрали на Ближнем Востоке "армаду" из 16 боевых кораблей, войска численностью примерно 40 тысяч человек и не менее семи авиационных крыльев примерно по 70 самолетов каждое, сообщает газета Financial Times. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что ИРИ согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне. "У США уже было около пяти авиакрыльев - подразделений из примерно 70 единиц авиатехники - на базах в Иордании, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ. Они добавили еще два авиакрыла - на авианосцах USS Abraham Lincoln и USS Gerald R Ford", - пишет издание. Ссылаясь на данные Тель-Авивского университета, газета сообщает, что на военной базе "Муваффак Салти" в Иордании насчитывается по меньшей мере 66 истребителей: 18 самолетов типа F-35, 17 типа F-15 и восемь A-10, а также самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18 и транспортные самолеты. Кроме того, согласно спутниковым данным, также возросло число истребителей на авиабазе в Саудовской Аравии. "Всего в военно-морской "армаде" Трампа 16 боевых кораблей, а также два корабля поддержки. На базах и в море региона размещено около 40 тысяч военных", - сообщает газета.

https://1prime.ru/20260222/ssha-867721567.html

сша

иордания

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, иордания, саудовская аравия, аббас аракчи, дональд трамп, мид, financial times, f-35 lightning ii