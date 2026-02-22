Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд признал незаконным заем, направленный на взятку замминистра обороны - 22.02.2026
МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. Суд в Москве признал незаконным договор, по которому тульское ООО "Проопт" предоставило ООО "Агрокомплекс "Русское село" заем в размере 112 миллионов рублей, направленный якобы на взятку бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и его доверенному лицу Сергею Бородину, говорится в материалах, изученных РИА Новости. "Проопт" в своем иске сослался на имеющееся в материалах уголовного дела досудебное соглашение Бородина о сотрудничестве, "в котором последний обязуется дать показания о совершении им в соучастии с Ивановым иного преступления, по которому не возбуждено уголовное дело, а именно: о получении в 2022 году взятки в общей сумме 152 миллиона рублей от президента ООО "Олимпситистрой" Фомина за общее покровительство по службе". При этом часть этих денежных средств в размере 112 миллионов рублей, уточняется в иске, была перечислена со счета "Проопта" на счета ООО "Агрокомплекс "Русское село" по договору займа от 28 июля 2022 года. Истец попросил суд признать договор недействительным, поскольку он был заключен с целью придания вида гражданско-правовой сделки, о чем истцу стало известно от следственных органов в ходе проведения допроса в качестве свидетеля директора "Проопта" Николая Горнина в апреле 2025 года. "В настоящее время я понимаю, что перечисление … вышеуказанной … суммы … являлось завуалированной взяткой, то есть договор займа был заключен с целью вида гражданско-правовой сделки для конспирации при получении взятки", - сказал Горнин, отвечая на вопрос следователя, говорится в материалах дела. Суд признал доказанным, что заем осуществлялся для получения взятки, и удовлетворил иск, признав договор недействительным. Требование о применении последствий недействительности истцом не заявлялось. Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13,5 года колонии со штрафом в 100 миллионов рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы. Дело слушалось в закрытом режиме. Кроме того, в отношении Иванова расследуется дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "Олимпситистроя" Фомин и предприниматель Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.
06:57 22.02.2026
 
Суд признал незаконным заем, направленный на взятку замминистра обороны

Суд в Москве признал незаконным заем тульскому "Проопту" на 112 млн рублей

