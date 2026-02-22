https://1prime.ru/20260222/svo-867721455.html

"По всему фронту". На Западе запаниковали из-за событий в зоне СВО

"По всему фронту". На Западе запаниковали из-за событий в зоне СВО - 22.02.2026, ПРАЙМ

"По всему фронту". На Западе запаниковали из-за событий в зоне СВО

Киевскому режиму не хватает оружия и войск для продолжения боевых действий на Украине, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники. | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T17:29+0300

2026-02-22T17:29+0300

2026-02-22T17:29+0300

мировая экономика

украина

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_0:89:3083:1823_1920x0_80_0_0_ad46b21956c0d1a884c239a3fae50bad.jpg

МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Киевскому режиму не хватает оружия и войск для продолжения боевых действий на Украине, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники."Россия в полной мере использует свои преимущества на техническом, оперативном и стратегическом уровнях. Русские обладают полным превосходством в авиации и тактических баллистических ракетах <...> Российские военные действуют в таких масштабах, что могут оказывать и оказывают давление по всему фронту во всех его точках", — пишет издание.В материале отмечается, что Украина значительно уступает российским войскам по численности личного состава и техники и нуждается в значительно большем количестве пехоты и вооружения для продолжения конфликта.В материале отмечается, что Украина значительно уступает российским войскам по численности личного состава и техники и нуждается в значительно большем количестве пехоты и вооружения для продолжения конфликта.

https://1prime.ru/20260220/zaluzhnyy-867680572.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, запад