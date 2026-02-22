https://1prime.ru/20260222/tramp-867709730.html

Трамп направляет плавучий госпиталь в Гренландию

Трамп направляет плавучий госпиталь в Гренландию - 22.02.2026, ПРАЙМ

Трамп направляет плавучий госпиталь в Гренландию

Президент США Дональд Трамп сообщил, что направляет плавучий госпиталь в Гренландию для заботы о местных жителях.

ВАШИНГТОН, 22 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что направляет плавучий госпиталь в Гренландию для заботы о местных жителях. "Мы отправляем большой корабль-госпиталь в Гренландию, чтобы лечить больных, которым там не могут помочь", - написал американский лидер в соцсети Truth Social. По словам Трампа, данная инициатива была реализована совместно с губернатором штата Луизиана Джеффом Лэндри. Президент добавил, что судно "уже в пути".

