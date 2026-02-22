Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп направляет плавучий госпиталь в Гренландию - 22.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260222/tramp-867709730.html
Трамп направляет плавучий госпиталь в Гренландию
Трамп направляет плавучий госпиталь в Гренландию - 22.02.2026, ПРАЙМ
Трамп направляет плавучий госпиталь в Гренландию
Президент США Дональд Трамп сообщил, что направляет плавучий госпиталь в Гренландию для заботы о местных жителях. | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T04:48+0300
2026-02-22T04:48+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
гренландия
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867709730.jpg?1771724888
ВАШИНГТОН, 22 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что направляет плавучий госпиталь в Гренландию для заботы о местных жителях. "Мы отправляем большой корабль-госпиталь в Гренландию, чтобы лечить больных, которым там не могут помочь", - написал американский лидер в соцсети Truth Social. По словам Трампа, данная инициатива была реализована совместно с губернатором штата Луизиана Джеффом Лэндри. Президент добавил, что судно "уже в пути".
гренландия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, гренландия, сша, дональд трамп
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, Гренландия, США, Дональд Трамп
04:48 22.02.2026
 
Трамп направляет плавучий госпиталь в Гренландию

Трамп направляет плавучий госпиталь в Гренландию для заботы о местных жителях

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 22 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что направляет плавучий госпиталь в Гренландию для заботы о местных жителях.
"Мы отправляем большой корабль-госпиталь в Гренландию, чтобы лечить больных, которым там не могут помочь", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, данная инициатива была реализована совместно с губернатором штата Луизиана Джеффом Лэндри.
Президент добавил, что судно "уже в пути".
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаГренландияСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала