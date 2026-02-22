https://1prime.ru/20260222/turizm-867715639.html
Назван самый дорогой тур на 23 февраля
Назван самый дорогой тур на 23 февраля
туризм
бизнес
россия
москва
дубай
уфа
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Самым дорогим туром на 23 февраля стала поездка из Москвы в Дубай - 9 дней для семьи из четырех человек обошлась более чем в 1,6 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в онлайн-магазине туров Travelata. "Наиболее роскошным путешествием с захватом 23 февраля 2026 года стала поездка из Москвы в Дубай. Пара взрослых с двумя детьми проведет 9 ночей в пятизвездочном отеле, с завтраками и ужинами. За тур они заплатили 1 637 832 рубля", - выяснили в сервисе на основе собственной статистики. В прошлом году наиболее дорогим был тур из Москвы на Мальдивы - 11 дней отдыха двоих взрослых с ребенком в 5-звездочном отеле обошлись в 1,47 миллиона рублей. "Самой бюджетной в этом году с захватом 23 февраля стала поездка из Уфы в Санкт-Петербург. Один турист проведет 6 ночей в трехзвездочном отеле без питания", - добавили в Travelata.
