В Туркмении оценили стоимость проектов с участием американских компаний

АШХАБАД, 22 фев – ПРАЙМ. Общая стоимость реализуемых в Туркмении проектов с участием американских компаний приближается к 45 миллиардам долларов, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. "Сотрудничество с Соединёнными Штатами Америки развивается последовательно, выстраивается на взаимовыгодной и равноправной основе. На протяжении многих лет в Туркменистане при участии американских компаний уже реализованы и находятся на стадии воплощения сотни экономических проектов, общая стоимость которых приближается к 45 миллиардам долларов США", – сказал он в интервью телеканалу "Аль-Арабия", текст которого приводит государственное агентство TDH. По словам Бердымухамедова, крупнейшие американские компании давно и успешно работают на туркменском рынке, охватывая ключевые сегменты экономики – топливно-энергетический комплекс, транспорт, электроэнергетику, программное обеспечение, сельское хозяйство и пищевую промышленность. "Среди таких компаний могу выделить John Deere, General Electric, Case, Boeing, Coca-Cola, Sikorsky и Caterpillar. И это далеко не полный список", – добавил он. Председатель также отметил, что взаимный потенциал двух стран может быть задействован значительно шире – прежде всего в части диверсификации туркменской экономики, внедрения высокотехнологичных производств и реализации масштабных инфраструктурных проектов. Особые перспективы он связал с привлечением американских инвестиций и технологий в инновационные и наукоёмкие отрасли, а также в сферы электроэнергетики, компьютерных и логистических услуг, образования и подготовки кадров.

