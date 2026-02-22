Уиткофф признался, что Путин всегда оставался честным в ходе их встреч

https://1prime.ru/20260222/uitkoff-867711493.html

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф признался, что президент России Владимир Путин всегда оставался честным в ходе их встреч. | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T06:57+0300

сша

стив уиткофф

владимир путин

fox news

ВАШИНГТОН, 22 фев - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф признался, что президент России Владимир Путин всегда оставался честным в ходе их встреч. "Он всегда был со мной честен", - сообщил американский чиновник в интервью Ларе Трамп на телеканале Fox News. Уиткофф добавил, что его встречи с главой российского государства становятся очень актуальными. "Поэтому я считаю, что эти встречи были важны, и надеюсь, мы сможем завершить всё это", - отметил Уиткофф.

сша

