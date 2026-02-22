Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уиткофф признался, что Путин всегда оставался честным в ходе их встреч - 22.02.2026, ПРАЙМ
Уиткофф признался, что Путин всегда оставался честным в ходе их встреч
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф признался, что президент России Владимир Путин всегда оставался честным в ходе их встреч. | 22.02.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 22 фев - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф признался, что президент России Владимир Путин всегда оставался честным в ходе их встреч. "Он всегда был со мной честен", - сообщил американский чиновник в интервью Ларе Трамп на телеканале Fox News. Уиткофф добавил, что его встречи с главой российского государства становятся очень актуальными. "Поэтому я считаю, что эти встречи были важны, и надеюсь, мы сможем завершить всё это", - отметил Уиткофф.
ПРАЙМ
ПРАЙМ
06:57 22.02.2026
 

Уиткофф признался, что Путин всегда оставался честным в ходе их встреч

ВАШИНГТОН, 22 фев - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф признался, что президент России Владимир Путин всегда оставался честным в ходе их встреч.
"Он всегда был со мной честен", - сообщил американский чиновник в интервью Ларе Трамп на телеканале Fox News.
Уиткофф добавил, что его встречи с главой российского государства становятся очень актуальными.
"Поэтому я считаю, что эти встречи были важны, и надеюсь, мы сможем завершить всё это", - отметил Уиткофф.
 
