На Украине испугались русского языка - 22.02.2026
На Украине испугались русского языка
На Украине испугались русского языка - 22.02.2026, ПРАЙМ
На Украине испугались русского языка
Украинская писательница Лариса Ницой в интервью YouTube-каналу "Великий Львов" заявила, что использование русского языка способствует превращению украинцев в... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T05:34+0300
2026-02-22T05:34+0300
украина
мид
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Украинская писательница Лариса Ницой в интервью YouTube-каналу "Великий Львов" заявила, что использование русского языка способствует превращению украинцев в русских. "Если ты начинаешь говорить на &lt;…&gt; (русском. — Прим. ред.) языке, то перестаешь быть украинцем", — сказала она. Согласно исследованию, проведенному украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS с 12 по 18 декабря 2025 года, около 50% населения общаются дома по-русски. После событий 2014 года украинские власти начали борьбу не только с советским прошлым, но и с российским влиянием, включая русский язык. В 2019 году Верховная рада утвердила закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предписывает его использование во всех сферах. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что на протяжении многих лет официальные власти Украины намеренно проводили политику агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции.
украина
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
украина, мид, в мире
УКРАИНА, МИД, В мире
05:34 22.02.2026
 
На Украине испугались русского языка

Писательница Ницой заявила, что те, кто говорят на русском, перестают быть украинцами

© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Украинский флаг. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Украинская писательница Лариса Ницой в интервью YouTube-каналу "Великий Львов" заявила, что использование русского языка способствует превращению украинцев в русских.
"Если ты начинаешь говорить на <…> (русском. — Прим. ред.) языке, то перестаешь быть украинцем", — сказала она.
Согласно исследованию, проведенному украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS с 12 по 18 декабря 2025 года, около 50% населения общаются дома по-русски.
После событий 2014 года украинские власти начали борьбу не только с советским прошлым, но и с российским влиянием, включая русский язык. В 2019 году Верховная рада утвердила закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предписывает его использование во всех сферах.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что на протяжении многих лет официальные власти Украины намеренно проводили политику агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции.
 
УКРАИНАМИДВ мире
 
 
