На Украине испугались русского языка

2026-02-22T05:34+0300

украина

мид

в мире

МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Украинская писательница Лариса Ницой в интервью YouTube-каналу "Великий Львов" заявила, что использование русского языка способствует превращению украинцев в русских. "Если ты начинаешь говорить на <…> (русском. — Прим. ред.) языке, то перестаешь быть украинцем", — сказала она. Согласно исследованию, проведенному украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS с 12 по 18 декабря 2025 года, около 50% населения общаются дома по-русски. После событий 2014 года украинские власти начали борьбу не только с советским прошлым, но и с российским влиянием, включая русский язык. В 2019 году Верховная рада утвердила закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предписывает его использование во всех сферах. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что на протяжении многих лет официальные власти Украины намеренно проводили политику агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции.

