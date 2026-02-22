Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что освобождение Запорожья и Донбасса российскими войсками лишит Украину способности продолжать конфликт. "Если падет Донбасс, если падет Запорожье, по моему мнению, не будет никаких сомнений, что в военном и экономическом отношениях Украина не сможет поддерживать войну", — отметил он. Меркурис добавил, что правительство в Киеве приближается к состоянию, при котором даже западная помощь не сможет обеспечить продолжение военных действий.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
06:33 22.02.2026
 
"Падет Запорожье": на Западе сделали заявление о конфликте на Украине

МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что освобождение Запорожья и Донбасса российскими войсками лишит Украину способности продолжать конфликт.
"Если падет Донбасс, если падет Запорожье, по моему мнению, не будет никаких сомнений, что в военном и экономическом отношениях Украина не сможет поддерживать войну", — отметил он.
Меркурис добавил, что правительство в Киеве приближается к состоянию, при котором даже западная помощь не сможет обеспечить продолжение военных действий.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
 
