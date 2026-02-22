https://1prime.ru/20260222/ukraina-867724608.html

Украина переживает катастрофу, потеряв десять миллионов человек

2026-02-22T22:27+0300

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Украина переживает демографическую катастрофу, потеряв примерно десять миллионов человек с 2022 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллу Либанову. Телеканал относит демографическую ситуацию на Украине к "одному из самых худших демографических кризисов в мире". Либанова уточнила, что еще до 2022 года плотность населения страны была низкой, само население было распределено неравномерно. "Украина потеряла почти 10 миллионов человек,... включая тех, кто погиб, покинул страну", - отмечает телеканал со ссылкой на Либанову. CNN добавляет, что уровень рождаемости на Украине снижается на протяжении нескольких лет, что является распространенной тенденцией в Европе. Однако сейчас рождаемость "рухнула". Ранее директор украинского института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны. Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в сентябре 2025 года заявил, что Украине из-за массового оттока молодежи и ухудшающейся демографической ситуации, возможно, понадобится открыть границы для мигрантов из Азии.

