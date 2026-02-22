https://1prime.ru/20260222/uzbekistan-867722776.html

Совокупный госдолг Узбекистана в 2025 году вырос на 16,5 процентов

Совокупный госдолг Узбекистана в 2025 году вырос на 16,5 процентов - 22.02.2026, ПРАЙМ

Совокупный госдолг Узбекистана в 2025 году вырос на 16,5 процентов

Размер совокупного государственного долга Узбекистана по итогам 2025 года вырос на 16,5% по сравнению с годом ранее, до 46,85 миллиарда долларов, или 34,2% от... | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T19:53+0300

2026-02-22T19:53+0300

2026-02-22T19:53+0300

экономика

финансы

узбекистан

шавкат мирзиеев

https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_adeb688b11ba3b5511b5b9bcdd5a3a82.jpg

ТАШКЕНТ, 22 фев – ПРАЙМ. Размер совокупного государственного долга Узбекистана по итогам 2025 года вырос на 16,5% по сравнению с годом ранее, до 46,85 миллиарда долларов, или 34,2% от ВВП, сообщает министерство экономики и финансов республики. Государственный внешний долг за прошлый год вырос до 39,82 миллиарда долларов (+18%), государственный внутренний долг – до 7,03 миллиарда долларов (+8,5%), следует из табличных данных, размещенных на сайте министерства. По данным ведомства, соотношение госдолга к ВВП страны снизилось до 31,9% с 35% по итогам 2024 года. В мае 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О государственном долге", ограничивающий данный показатель на уровне 60% от ВВП. В соответствии с законом, при достижении госдолга в размере 50% к ВВП правительство должно внести в парламент предложение о мерах по стабилизации ситуации.

https://1prime.ru/20260215/gosdolg-867487878.html

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, узбекистан, шавкат мирзиеев