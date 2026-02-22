https://1prime.ru/20260222/uzbekistan-867722776.html
Совокупный госдолг Узбекистана в 2025 году вырос на 16,5 процентов
Совокупный госдолг Узбекистана в 2025 году вырос на 16,5 процентов - 22.02.2026, ПРАЙМ
Совокупный госдолг Узбекистана в 2025 году вырос на 16,5 процентов
Размер совокупного государственного долга Узбекистана по итогам 2025 года вырос на 16,5% по сравнению с годом ранее, до 46,85 миллиарда долларов, или 34,2% от... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T19:53+0300
2026-02-22T19:53+0300
2026-02-22T19:53+0300
экономика
финансы
узбекистан
шавкат мирзиеев
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_adeb688b11ba3b5511b5b9bcdd5a3a82.jpg
ТАШКЕНТ, 22 фев – ПРАЙМ. Размер совокупного государственного долга Узбекистана по итогам 2025 года вырос на 16,5% по сравнению с годом ранее, до 46,85 миллиарда долларов, или 34,2% от ВВП, сообщает министерство экономики и финансов республики. Государственный внешний долг за прошлый год вырос до 39,82 миллиарда долларов (+18%), государственный внутренний долг – до 7,03 миллиарда долларов (+8,5%), следует из табличных данных, размещенных на сайте министерства. По данным ведомства, соотношение госдолга к ВВП страны снизилось до 31,9% с 35% по итогам 2024 года. В мае 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О государственном долге", ограничивающий данный показатель на уровне 60% от ВВП. В соответствии с законом, при достижении госдолга в размере 50% к ВВП правительство должно внести в парламент предложение о мерах по стабилизации ситуации.
https://1prime.ru/20260215/gosdolg-867487878.html
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e51d437e2e83ef63016c021298e736b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, узбекистан, шавкат мирзиеев
Экономика, Финансы, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев
Совокупный госдолг Узбекистана в 2025 году вырос на 16,5 процентов
Совокупный госдолг Узбекистана в 2025 г вырос на 16,5%, до $46,85 млрд
ТАШКЕНТ, 22 фев – ПРАЙМ. Размер совокупного государственного долга Узбекистана по итогам 2025 года вырос на 16,5% по сравнению с годом ранее, до 46,85 миллиарда долларов, или 34,2% от ВВП, сообщает министерство экономики и финансов республики.
Государственный внешний долг за прошлый год вырос до 39,82 миллиарда долларов (+18%), государственный внутренний долг – до 7,03 миллиарда долларов (+8,5%), следует из табличных данных, размещенных на сайте министерства.
По данным ведомства, соотношение госдолга к ВВП страны снизилось до 31,9% с 35% по итогам 2024 года.
В мае 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
подписал закон "О государственном долге", ограничивающий данный показатель на уровне 60% от ВВП. В соответствии с законом, при достижении госдолга в размере 50% к ВВП правительство должно внести в парламент предложение о мерах по стабилизации ситуации.
Госдолг России в 2025 году достиг 16,5 процента ВВП