"Мы не сдадимся": в Венгрии дерзко ответили на ультиматум Киева

22.02.2026

МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Антал Роган, глава кабинета премьер-министра Венгрии, заявил в эфире телеканала Hír TV, что страна не станет поддаваться на давление со стороны Киева по вопросам вступления Украины в ЕС и эксплуатации нефтепровода "Дружба". "Мы даже не обсуждали другие последствия членства Украины, например, необходимость, чтобы мы, венгры, и Европа финансировали Украину в течение ближайших 10-15 лет. Поэтому, при любых обстоятельствах, мы не будем уступать этому шантажу и, если потребуется, примем ответные меры", — заявил он. По мнению Рогана, Украина не может рассчитывать на поддержку Венгрии, так как, будучи в состоянии войны, не может стать членом ЕС и не имеет никакого влияния. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пояснил в среду, что Венгрия прекратила поставки дизеля в Украину, до тех пор пока не будет восстановлен транзит российской нефти. Это решение, по его словам, принято в ответ на давление Киева, который из политических соображений не возобновляет транзит нефти по трубопроводу "Дружба", что может привести к энергетическому кризису и повлиять на предстоящие выборы в Венгрии. Ранее, в январе, венгерский премьер инициировал национальную петицию против финансирования Украины после того, как Брюссель объявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран ЕС. В ответ на эту инициативу, Министерство иностранных дел Украины вызвало венгерского посла в Киеве и выразило протест. Сийярто обвинил Украину в том, что она вмешивается во внутренние дела Венгрии.

