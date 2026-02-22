Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы не сдадимся": в Венгрии дерзко ответили на ультиматум Киева - 22.02.2026
"Мы не сдадимся": в Венгрии дерзко ответили на ультиматум Киева
"Мы не сдадимся": в Венгрии дерзко ответили на ультиматум Киева - 22.02.2026, ПРАЙМ
"Мы не сдадимся": в Венгрии дерзко ответили на ультиматум Киева
Антал Роган, глава кабинета премьер-министра Венгрии, заявил в эфире телеканала Hír TV, что страна не станет поддаваться на давление со стороны Киева по...
2026-02-22T07:42+0300
2026-02-22T07:42+0300
мировая экономика
украина
венгрия
киев
петер сийярто
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Антал Роган, глава кабинета премьер-министра Венгрии, заявил в эфире телеканала Hír TV, что страна не станет поддаваться на давление со стороны Киева по вопросам вступления Украины в ЕС и эксплуатации нефтепровода "Дружба". "Мы даже не обсуждали другие последствия членства Украины, например, необходимость, чтобы мы, венгры, и Европа финансировали Украину в течение ближайших 10-15 лет. Поэтому, при любых обстоятельствах, мы не будем уступать этому шантажу и, если потребуется, примем ответные меры", — заявил он. По мнению Рогана, Украина не может рассчитывать на поддержку Венгрии, так как, будучи в состоянии войны, не может стать членом ЕС и не имеет никакого влияния. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пояснил в среду, что Венгрия прекратила поставки дизеля в Украину, до тех пор пока не будет восстановлен транзит российской нефти. Это решение, по его словам, принято в ответ на давление Киева, который из политических соображений не возобновляет транзит нефти по трубопроводу "Дружба", что может привести к энергетическому кризису и повлиять на предстоящие выборы в Венгрии. Ранее, в январе, венгерский премьер инициировал национальную петицию против финансирования Украины после того, как Брюссель объявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран ЕС. В ответ на эту инициативу, Министерство иностранных дел Украины вызвало венгерского посла в Киеве и выразило протест. Сийярто обвинил Украину в том, что она вмешивается во внутренние дела Венгрии.
украина
венгрия
киев
мировая экономика, украина, венгрия, киев, петер сийярто, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Киев, Петер Сийярто, ЕС
07:42 22.02.2026
 
"Мы не сдадимся": в Венгрии дерзко ответили на ультиматум Киева

Министр Роган: Венгрия не будет поддаваться шантажу Киева и примет контрмеры

Здание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Здание парламента в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Антал Роган, глава кабинета премьер-министра Венгрии, заявил в эфире телеканала Hír TV, что страна не станет поддаваться на давление со стороны Киева по вопросам вступления Украины в ЕС и эксплуатации нефтепровода "Дружба".
"Мы даже не обсуждали другие последствия членства Украины, например, необходимость, чтобы мы, венгры, и Европа финансировали Украину в течение ближайших 10-15 лет. Поэтому, при любых обстоятельствах, мы не будем уступать этому шантажу и, если потребуется, примем ответные меры", — заявил он.
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
СМИ: Украина предложила Венгрии и Словакии замену "Дружбы"
Вчера, 16:58
По мнению Рогана, Украина не может рассчитывать на поддержку Венгрии, так как, будучи в состоянии войны, не может стать членом ЕС и не имеет никакого влияния. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пояснил в среду, что Венгрия прекратила поставки дизеля в Украину, до тех пор пока не будет восстановлен транзит российской нефти.
Это решение, по его словам, принято в ответ на давление Киева, который из политических соображений не возобновляет транзит нефти по трубопроводу "Дружба", что может привести к энергетическому кризису и повлиять на предстоящие выборы в Венгрии.
Ранее, в январе, венгерский премьер инициировал национальную петицию против финансирования Украины после того, как Брюссель объявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран ЕС. В ответ на эту инициативу, Министерство иностранных дел Украины вызвало венгерского посла в Киеве и выразило протест. Сийярто обвинил Украину в том, что она вмешивается во внутренние дела Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Венгрия может сделать Украине "неприятно", заявил Орбан
Вчера, 16:06
 
Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Киев, Петер Сийярто, ЕС
 
 
