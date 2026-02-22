https://1prime.ru/20260222/vertolet-867713405.html
В Приамурье рассказали о работе СК на месте падения вертолета
В Приамурье рассказали о работе СК на месте падения вертолета - 22.02.2026, ПРАЙМ
В Приамурье рассказали о работе СК на месте падения вертолета
Завершены первоначальные следственные действия на месте падения вертолета Robinson R44 в Амурской области, в ходе которых обнаружили и изъяли телефон,... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T08:59+0300
2026-02-22T08:59+0300
2026-02-22T08:59+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866128914_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_852e7b979d17e58dd0d9fda41c5f283d.jpg
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Завершены первоначальные следственные действия на месте падения вертолета Robinson R44 в Амурской области, в ходе которых обнаружили и изъяли телефон, принадлежавший пилоту, сообщает СК РФ. В пятницу в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. В субботу утром в ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших. Среди них пилот вертолёта и две женщины - следователь СК и полицейский, они летели с места гибели работника лесопилки, сообщали РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело. Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу. "В настоящее время следователями-криминалистами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завершено проведение первоначального осмотра места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе телефон, принадлежавший пилоту", - говорится в сообщении в канале на платформе MAX.Кроме того, назначены судебно-медицинская и летно-техническая экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
В Приамурье рассказали о работе СК на месте падения вертолета
Следователи изъяли принадлежавший пилоту упавшего в Приамурье вертолёта телефон