В Приамурье рассказали о работе СК на месте падения вертолета

В Приамурье рассказали о работе СК на месте падения вертолета - 22.02.2026, ПРАЙМ

В Приамурье рассказали о работе СК на месте падения вертолета

22.02.2026

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Завершены первоначальные следственные действия на месте падения вертолета Robinson R44 в Амурской области, в ходе которых обнаружили и изъяли телефон, принадлежавший пилоту, сообщает СК РФ. В пятницу в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. В субботу утром в ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших. Среди них пилот вертолёта и две женщины - следователь СК и полицейский, они летели с места гибели работника лесопилки, сообщали РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело. Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу. "В настоящее время следователями-криминалистами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завершено проведение первоначального осмотра места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе телефон, принадлежавший пилоту", - говорится в сообщении в канале на платформе MAX.Кроме того, назначены судебно-медицинская и летно-техническая экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

