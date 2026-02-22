Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приамурье рассказали о работе СК на месте падения вертолета - 22.02.2026
https://1prime.ru/20260222/vertolet-867713405.html
В Приамурье рассказали о работе СК на месте падения вертолета
В Приамурье рассказали о работе СК на месте падения вертолета - 22.02.2026, ПРАЙМ
В Приамурье рассказали о работе СК на месте падения вертолета
2026-02-22T08:59+0300
2026-02-22T08:59+0300
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Завершены первоначальные следственные действия на месте падения вертолета Robinson R44 в Амурской области, в ходе которых обнаружили и изъяли телефон, принадлежавший пилоту, сообщает СК РФ. В пятницу в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. В субботу утром в ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших. Среди них пилот вертолёта и две женщины - следователь СК и полицейский, они летели с места гибели работника лесопилки, сообщали РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело. Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу. &quot;В настоящее время следователями-криминалистами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завершено проведение первоначального осмотра места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе телефон, принадлежавший пилоту&quot;, - говорится в сообщении в канале на платформе MAX.Кроме того, назначены судебно-медицинская и летно-техническая экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
08:59 22.02.2026
 
В Приамурье рассказали о работе СК на месте падения вертолета

© РИА Новости . Евгений Одиноков
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Завершены первоначальные следственные действия на месте падения вертолета Robinson R44 в Амурской области, в ходе которых обнаружили и изъяли телефон, принадлежавший пилоту, сообщает СК РФ.
В пятницу в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. В субботу утром в ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших. Среди них пилот вертолёта и две женщины - следователь СК и полицейский, они летели с места гибели работника лесопилки, сообщали РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело. Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу.

"В настоящее время следователями-криминалистами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завершено проведение первоначального осмотра места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе телефон, принадлежавший пилоту", - говорится в сообщении в канале на платформе MAX.

Кроме того, назначены судебно-медицинская и летно-техническая экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
 
