Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол России во Вьетнаме рассказал о потенциале для сотрудничества - 22.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260222/vetnam-867713211.html
Посол России во Вьетнаме рассказал о потенциале для сотрудничества
Посол России во Вьетнаме рассказал о потенциале для сотрудничества - 22.02.2026, ПРАЙМ
Посол России во Вьетнаме рассказал о потенциале для сотрудничества
Российская сторона видит возможности для плодотворного сотрудничества с Вьетнамом в транспортной сфере, включая совместные инфраструктурные проекты, заявил РИА... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T08:54+0300
2026-02-22T08:54+0300
экономика
бизнес
россия
вьетнам
рф
китай
алексей оверчук
fesco
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76243/45/762434534_0:21:1024:597_1920x0_80_0_0_f886d0af059ed6f46644e48d33ffb4b5.jpg
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Российская сторона видит возможности для плодотворного сотрудничества с Вьетнамом в транспортной сфере, включая совместные инфраструктурные проекты, заявил РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко. "Хороший потенциал для выстраивания плодотворной кооперации видим в транспортной сфере. В настоящее время широко используется железнодорожный коридор, соединяющий Россию и Вьетнам по материку и способный обеспечить высокую скорость поставки грузов", - сказал РИА Новости глава дипмиссии. По его словам, между сторонами также раскрывается потенциал морского сообщения. В частности, российская транспортная группа "FESCO" наращивает морские перевозки между Россией и Вьетнамом. Кроме того, расширяется частота и география прямых регулярных и чартерных авиарейсов между странами, добавил посол. "Отечественные предприятия также готовы рассматривать варианты подключения к развитию и модернизации транспортной инфраструктуры Вьетнама, железнодорожной сети, метро, морских портов", - уточнил Бездетко. В октябре 2025 года вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что стороны работают над установления железнодорожного сообщения через территорию Китая и Монголии.
https://1prime.ru/20251126/reys-864968877.html
вьетнам
рф
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76243/45/762434534_102:0:923:616_1920x0_80_0_0_f44364bb2d79c3ac08335e43468db6cb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, вьетнам, рф, китай, алексей оверчук, fesco, мировая экономика
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, РФ, КИТАЙ, Алексей Оверчук, FESCO, Мировая экономика
08:54 22.02.2026
 
Посол России во Вьетнаме рассказал о потенциале для сотрудничества

Посол Бездетко: РФ видит потенциал для плодотворного сотрудничества с Вьетнамом

© flickr.com / manschuФлаг Вьетнама
Флаг Вьетнама - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Флаг Вьетнама. Архивное фото
© flickr.com / manschu
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Российская сторона видит возможности для плодотворного сотрудничества с Вьетнамом в транспортной сфере, включая совместные инфраструктурные проекты, заявил РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко.
"Хороший потенциал для выстраивания плодотворной кооперации видим в транспортной сфере. В настоящее время широко используется железнодорожный коридор, соединяющий Россию и Вьетнам по материку и способный обеспечить высокую скорость поставки грузов", - сказал РИА Новости глава дипмиссии.
По его словам, между сторонами также раскрывается потенциал морского сообщения. В частности, российская транспортная группа "FESCO" наращивает морские перевозки между Россией и Вьетнамом. Кроме того, расширяется частота и география прямых регулярных и чартерных авиарейсов между странами, добавил посол.
"Отечественные предприятия также готовы рассматривать варианты подключения к развитию и модернизации транспортной инфраструктуры Вьетнама, железнодорожной сети, метро, морских портов", - уточнил Бездетко.
В октябре 2025 года вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что стороны работают над установления железнодорожного сообщения через территорию Китая и Монголии.
Самолет авиакомпании Azur Air - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Из Челябинска отправился первый рейс во Вьетнам
26 ноября 2025, 21:34
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯВЬЕТНАМРФКИТАЙАлексей ОверчукFESCOМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала