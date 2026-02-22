https://1prime.ru/20260222/vetnam-867713211.html

Посол России во Вьетнаме рассказал о потенциале для сотрудничества

Посол России во Вьетнаме рассказал о потенциале для сотрудничества

2026-02-22T08:54+0300

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Российская сторона видит возможности для плодотворного сотрудничества с Вьетнамом в транспортной сфере, включая совместные инфраструктурные проекты, заявил РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко. "Хороший потенциал для выстраивания плодотворной кооперации видим в транспортной сфере. В настоящее время широко используется железнодорожный коридор, соединяющий Россию и Вьетнам по материку и способный обеспечить высокую скорость поставки грузов", - сказал РИА Новости глава дипмиссии. По его словам, между сторонами также раскрывается потенциал морского сообщения. В частности, российская транспортная группа "FESCO" наращивает морские перевозки между Россией и Вьетнамом. Кроме того, расширяется частота и география прямых регулярных и чартерных авиарейсов между странами, добавил посол. "Отечественные предприятия также готовы рассматривать варианты подключения к развитию и модернизации транспортной инфраструктуры Вьетнама, железнодорожной сети, метро, морских портов", - уточнил Бездетко. В октябре 2025 года вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что стороны работают над установления железнодорожного сообщения через территорию Китая и Монголии.

