Посол России во Вьетнаме рассказал о потенциале для сотрудничества
Посол России во Вьетнаме рассказал о потенциале для сотрудничества
2026-02-22T08:54+0300
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Российская сторона видит возможности для плодотворного сотрудничества с Вьетнамом в транспортной сфере, включая совместные инфраструктурные проекты, заявил РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко. "Хороший потенциал для выстраивания плодотворной кооперации видим в транспортной сфере. В настоящее время широко используется железнодорожный коридор, соединяющий Россию и Вьетнам по материку и способный обеспечить высокую скорость поставки грузов", - сказал РИА Новости глава дипмиссии. По его словам, между сторонами также раскрывается потенциал морского сообщения. В частности, российская транспортная группа "FESCO" наращивает морские перевозки между Россией и Вьетнамом. Кроме того, расширяется частота и география прямых регулярных и чартерных авиарейсов между странами, добавил посол. "Отечественные предприятия также готовы рассматривать варианты подключения к развитию и модернизации транспортной инфраструктуры Вьетнама, железнодорожной сети, метро, морских портов", - уточнил Бездетко. В октябре 2025 года вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что стороны работают над установления железнодорожного сообщения через территорию Китая и Монголии.
