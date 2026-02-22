Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.02.2026
Выгоду банковского вклада и игры на бирже сравнили, и вот результат
МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. На каком временном горизонте инвестиции в фондовый рынок становятся выгоднее банковского вклада, рассказала агентству "Прайм" Мария Иваткина, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".Банковский вклад - предсказуемый инструмент настоящего времени. Мы точно знаем, что, разместив средства на депозите сегодня, через год мы получим определенную сумму. Средняя доходность вклада на год составляет 11-13% годовых. При этом реальная доходность (за вычетом инфляции) ниже. Также стоит учитывать налоги, которые нужно заплатить с суммы дохода свыше 210 рублей (за 2025 год).Инвестиции в фондовый рынок - инструмент будущего времени. При этом он, как и вклад, тоже может быть предсказуемым, если составить свой инвестиционный портфель из облигаций федерального займа (ОФЗ) с фиксированной доходностью и держать бумаги до погашения."В этом случае мы также понимаем, что, инвестировав средства сегодня, через определенный период времени мы получим конкретную сумму. При этом горизонт таких инвестиций может быть длиннее, чем у классического банковского депозита. Можно разместить средства на 5, 10 и даже 15-летний период", - рассказала эксперт.ОФЗ ПД (с постоянным доходом) к погашению в настоящее время дают 14-15%. Это выше банковских депозитов. При этом такую доходность можно зафиксировать на длительный период времени. Когда, например, ключевая ставка снизится до 5%, а вклады будут давать условные 7%, держатель ОФЗ по-прежнему будет получать 14-15% доходности.Налоги на инвестиции тоже есть – 13% от купонного дохода (купоны зачисляются на брокерский счет уже очищенными от налогов – за клиента из платит налоговый агент - брокер). При этом есть льгота долгосрочного владения (более 5 лет), а также возможность получения налогового вычета с внесенной суммы. Это делает инструмент более выгодным. При этом нужно учитывать, что минимальный срок владения ИИС-3 (нового типа) составляет пять лет – раньше закрывать его нельзя."В сравнении с классическими банковскими депозитами инвестиционный счет с ОФЗ, которые владелец держит до погашения, дает бОльшую доходность. Рассматривать этот вариант можно при горизонтах инвестирования от 3 лет и выше. Такие инвестиции перекроют инфляцию, а также дадут возможность зарабатывать", - советует Мария Иваткина.На горизонтах инвестирования длиннее пяти лет в инвестиционный портфель можно включать наравне с консервативными ОФЗ ПД рисковые активы – акции компаний или индексные фонды. С приближением инвестиционной цели проводим ребалансировку портфеля - сокращаем долю рисковых активов и увеличиваем защитные.Так на каком временном горизонте инвестиции в фондовый рынок становятся выгоднее банковского вклада? Если нужно разместить деньги на год-два, лучше выбирать классический банковский депозит. Для горизонта от 3 лет и более уже подходит инвестирование на фондовом рынке. Причём, чем длиннее срок, тем больше рисковых активов (акции и индексные фонды) можно включать. При этом важно не забывать про базовое правило любых инвестиций – диверсификацию по классам активов, странам, валютам и отраслям, делает вывод эксперт.
02:02 22.02.2026
 
Выгоду банковского вклада и игры на бирже сравнили, и вот результат

Эксперт Иваткина сравнила выгоду банковского вклада и игры на бирже

© РИА Новости . Сгенерировано ИИВклады и инвестиции
Вклады и инвестиции
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. На каком временном горизонте инвестиции в фондовый рынок становятся выгоднее банковского вклада, рассказала агентству "Прайм" Мария Иваткина, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
Банковский вклад - предсказуемый инструмент настоящего времени. Мы точно знаем, что, разместив средства на депозите сегодня, через год мы получим определенную сумму. Средняя доходность вклада на год составляет 11-13% годовых. При этом реальная доходность (за вычетом инфляции) ниже. Также стоит учитывать налоги, которые нужно заплатить с суммы дохода свыше 210 рублей (за 2025 год).
Инвестиции в фондовый рынок - инструмент будущего времени. При этом он, как и вклад, тоже может быть предсказуемым, если составить свой инвестиционный портфель из облигаций федерального займа (ОФЗ) с фиксированной доходностью и держать бумаги до погашения.
"В этом случае мы также понимаем, что, инвестировав средства сегодня, через определенный период времени мы получим конкретную сумму. При этом горизонт таких инвестиций может быть длиннее, чем у классического банковского депозита. Можно разместить средства на 5, 10 и даже 15-летний период", - рассказала эксперт.
ОФЗ ПД (с постоянным доходом) к погашению в настоящее время дают 14-15%. Это выше банковских депозитов. При этом такую доходность можно зафиксировать на длительный период времени. Когда, например, ключевая ставка снизится до 5%, а вклады будут давать условные 7%, держатель ОФЗ по-прежнему будет получать 14-15% доходности.
Налоги на инвестиции тоже есть – 13% от купонного дохода (купоны зачисляются на брокерский счет уже очищенными от налогов – за клиента из платит налоговый агент - брокер). При этом есть льгота долгосрочного владения (более 5 лет), а также возможность получения налогового вычета с внесенной суммы. Это делает инструмент более выгодным. При этом нужно учитывать, что минимальный срок владения ИИС-3 (нового типа) составляет пять лет – раньше закрывать его нельзя.
"В сравнении с классическими банковскими депозитами инвестиционный счет с ОФЗ, которые владелец держит до погашения, дает бОльшую доходность. Рассматривать этот вариант можно при горизонтах инвестирования от 3 лет и выше. Такие инвестиции перекроют инфляцию, а также дадут возможность зарабатывать", - советует Мария Иваткина.
На горизонтах инвестирования длиннее пяти лет в инвестиционный портфель можно включать наравне с консервативными ОФЗ ПД рисковые активы – акции компаний или индексные фонды. С приближением инвестиционной цели проводим ребалансировку портфеля - сокращаем долю рисковых активов и увеличиваем защитные.
Так на каком временном горизонте инвестиции в фондовый рынок становятся выгоднее банковского вклада? Если нужно разместить деньги на год-два, лучше выбирать классический банковский депозит. Для горизонта от 3 лет и более уже подходит инвестирование на фондовом рынке. Причём, чем длиннее срок, тем больше рисковых активов (акции и индексные фонды) можно включать. При этом важно не забывать про базовое правило любых инвестиций – диверсификацию по классам активов, странам, валютам и отраслям, делает вывод эксперт.
 
