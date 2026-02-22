https://1prime.ru/20260222/vklad-867638670.html
Выгоду банковского вклада и игры на бирже сравнили, и вот результат
Выгоду банковского вклада и игры на бирже сравнили, и вот результат - 22.02.2026, ПРАЙМ
Выгоду банковского вклада и игры на бирже сравнили, и вот результат
22.02.2026
МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. На каком временном горизонте инвестиции в фондовый рынок становятся выгоднее банковского вклада, рассказала агентству "Прайм" Мария Иваткина, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".Банковский вклад - предсказуемый инструмент настоящего времени. Мы точно знаем, что, разместив средства на депозите сегодня, через год мы получим определенную сумму. Средняя доходность вклада на год составляет 11-13% годовых. При этом реальная доходность (за вычетом инфляции) ниже. Также стоит учитывать налоги, которые нужно заплатить с суммы дохода свыше 210 рублей (за 2025 год).Инвестиции в фондовый рынок - инструмент будущего времени. При этом он, как и вклад, тоже может быть предсказуемым, если составить свой инвестиционный портфель из облигаций федерального займа (ОФЗ) с фиксированной доходностью и держать бумаги до погашения."В этом случае мы также понимаем, что, инвестировав средства сегодня, через определенный период времени мы получим конкретную сумму. При этом горизонт таких инвестиций может быть длиннее, чем у классического банковского депозита. Можно разместить средства на 5, 10 и даже 15-летний период", - рассказала эксперт.ОФЗ ПД (с постоянным доходом) к погашению в настоящее время дают 14-15%. Это выше банковских депозитов. При этом такую доходность можно зафиксировать на длительный период времени. Когда, например, ключевая ставка снизится до 5%, а вклады будут давать условные 7%, держатель ОФЗ по-прежнему будет получать 14-15% доходности.Налоги на инвестиции тоже есть – 13% от купонного дохода (купоны зачисляются на брокерский счет уже очищенными от налогов – за клиента из платит налоговый агент - брокер). При этом есть льгота долгосрочного владения (более 5 лет), а также возможность получения налогового вычета с внесенной суммы. Это делает инструмент более выгодным. При этом нужно учитывать, что минимальный срок владения ИИС-3 (нового типа) составляет пять лет – раньше закрывать его нельзя."В сравнении с классическими банковскими депозитами инвестиционный счет с ОФЗ, которые владелец держит до погашения, дает бОльшую доходность. Рассматривать этот вариант можно при горизонтах инвестирования от 3 лет и выше. Такие инвестиции перекроют инфляцию, а также дадут возможность зарабатывать", - советует Мария Иваткина.На горизонтах инвестирования длиннее пяти лет в инвестиционный портфель можно включать наравне с консервативными ОФЗ ПД рисковые активы – акции компаний или индексные фонды. С приближением инвестиционной цели проводим ребалансировку портфеля - сокращаем долю рисковых активов и увеличиваем защитные.Так на каком временном горизонте инвестиции в фондовый рынок становятся выгоднее банковского вклада? Если нужно разместить деньги на год-два, лучше выбирать классический банковский депозит. Для горизонта от 3 лет и более уже подходит инвестирование на фондовом рынке. Причём, чем длиннее срок, тем больше рисковых активов (акции и индексные фонды) можно включать. При этом важно не забывать про базовое правило любых инвестиций – диверсификацию по классам активов, странам, валютам и отраслям, делает вывод эксперт.
МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. На каком временном горизонте инвестиции в фондовый рынок становятся выгоднее банковского вклада, рассказала агентству "Прайм" Мария Иваткина, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
