ВСУ оказались отрезаны от снабжения в районе села Садки в Сумской области

ВСУ оказались отрезаны от снабжения в районе села Садки в Сумской области - 22.02.2026

ВСУ оказались отрезаны от снабжения в районе села Садки в Сумской области

Группа боевиков 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ оказались отрезаны от снабжения в районе населенного пункта Садки в Сумской области, сообщили РИА... | 22.02.2026

2026-02-22T06:39+0300

2026-02-22T06:39+0300

2026-02-22T06:39+0300

экономика

общество

россия

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867711336.jpg?1771731580

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Группа боевиков 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ оказались отрезаны от снабжения в районе населенного пункта Садки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В Сумской области - в лесопосадках возле населенного пункта Садки, на позициях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, - на протяжении недели отсутствует провизия, зарядные устройства и аккумуляторы для радиостанций исчерпали свой ресурс", - сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что "Северяне" перерезали воздушную логистику ВСУ в этом районе, доставка с помощью наземных робототехнических комплексов также не представляется возможной.

2026

Новости

ru-RU

общество , россия, всу