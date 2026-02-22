https://1prime.ru/20260222/vsu-867711336.html
ВСУ оказались отрезаны от снабжения в районе села Садки в Сумской области
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Группа боевиков 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ оказались отрезаны от снабжения в районе населенного пункта Садки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Сумской области - в лесопосадках возле населенного пункта Садки, на позициях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, - на протяжении недели отсутствует провизия, зарядные устройства и аккумуляторы для радиостанций исчерпали свой ресурс", - сообщил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что "Северяне" перерезали воздушную логистику ВСУ в этом районе, доставка с помощью наземных робототехнических комплексов также не представляется возможной.
Силовики: группа боевиков ВСУ оказалась отрезана от снабжения в Сумской области
