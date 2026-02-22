https://1prime.ru/20260222/vsu-867727344.html

"Голыми руками". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе

"Голыми руками". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе - 22.02.2026, ПРАЙМ

"Голыми руками". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе

Небо на украинском фронте настолько насыщено беспилотниками, что боевики вооруженных сил Украины порой не могут их различить и сбивают свои собственные дроны

МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Небо на украинском фронте настолько насыщено беспилотниками, что боевики вооруженных сил Украины порой не могут их различить и сбивают свои собственные дроны, сообщает Business Insider. "Украинские солдаты перерезают и обрывают любые оптоволоконные кабели от беспилотников, какие им попадаются, независимо от того, какой стороне они принадлежат. В ход идут ножницы, тактические ножи и даже голые руки. Военнослужащие признаются, что в условиях боя это уже не имеет значения: если есть хоть малейшее сомнение, БПЛА моментально объявляется вражеским", — говорится в публикации. Отмечается, что аналогичные методы наблюдаются и на других участках фронта. Подразделения вооруженных сил Украины все чаще сталкиваются с ситуациями, когда дронов так много на одном участке, что невозможно установить их принадлежность. В таких случаях командиры часто приказывают сбивать все беспилотники без разбора, как отмечается в статье. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Киев к началу переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские войска несут потери и быстро утрачивают боеспособность. Ранее, в интервью India Today, президент Владимир Путин заявил, что российская армия либо освободит территории, контролируемые Киевом, вооруженным путем, либо вооруженные силы Украины уйдут с этих земель самостоятельно и прекратят насилие.

