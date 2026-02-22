Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Голыми руками". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе
"Голыми руками". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе
"Голыми руками". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе - 22.02.2026, ПРАЙМ
"Голыми руками". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе
Небо на украинском фронте настолько насыщено беспилотниками, что боевики вооруженных сил Украины порой не могут их различить и сбивают свои собственные дроны,... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T23:22+0300
2026-02-22T23:22+0300
общество
мировая экономика
украина
киев
дмитрий песков
василий небензя
владимир путин
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_68d8be1a3baecde4330c4233c7c927eb.jpg
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Небо на украинском фронте настолько насыщено беспилотниками, что боевики вооруженных сил Украины порой не могут их различить и сбивают свои собственные дроны, сообщает Business Insider. "Украинские солдаты перерезают и обрывают любые оптоволоконные кабели от беспилотников, какие им попадаются, независимо от того, какой стороне они принадлежат. В ход идут ножницы, тактические ножи и даже голые руки. Военнослужащие признаются, что в условиях боя это уже не имеет значения: если есть хоть малейшее сомнение, БПЛА моментально объявляется вражеским", — говорится в публикации. Отмечается, что аналогичные методы наблюдаются и на других участках фронта. Подразделения вооруженных сил Украины все чаще сталкиваются с ситуациями, когда дронов так много на одном участке, что невозможно установить их принадлежность. В таких случаях командиры часто приказывают сбивать все беспилотники без разбора, как отмечается в статье. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Киев к началу переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские войска несут потери и быстро утрачивают боеспособность. Ранее, в интервью India Today, президент Владимир Путин заявил, что российская армия либо освободит территории, контролируемые Киевом, вооруженным путем, либо вооруженные силы Украины уйдут с этих земель самостоятельно и прекратят насилие.
украина
киев
общество , мировая экономика, украина, киев, дмитрий песков, василий небензя, владимир путин, оон
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Дмитрий Песков, Василий Небензя, Владимир Путин, ООН
23:22 22.02.2026
 
"Голыми руками". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе

Business Insider: ВСУ в панике сбивают собственные дроны

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Небо на украинском фронте настолько насыщено беспилотниками, что боевики вооруженных сил Украины порой не могут их различить и сбивают свои собственные дроны, сообщает Business Insider.
"Украинские солдаты перерезают и обрывают любые оптоволоконные кабели от беспилотников, какие им попадаются, независимо от того, какой стороне они принадлежат. В ход идут ножницы, тактические ножи и даже голые руки. Военнослужащие признаются, что в условиях боя это уже не имеет значения: если есть хоть малейшее сомнение, БПЛА моментально объявляется вражеским", — говорится в публикации.
Отмечается, что аналогичные методы наблюдаются и на других участках фронта. Подразделения вооруженных сил Украины все чаще сталкиваются с ситуациями, когда дронов так много на одном участке, что невозможно установить их принадлежность. В таких случаях командиры часто приказывают сбивать все беспилотники без разбора, как отмечается в статье.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Киев к началу переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские войска несут потери и быстро утрачивают боеспособность.
Ранее, в интервью India Today, президент Владимир Путин заявил, что российская армия либо освободит территории, контролируемые Киевом, вооруженным путем, либо вооруженные силы Украины уйдут с этих земель самостоятельно и прекратят насилие.
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАКиевДмитрий ПесковВасилий НебензяВладимир ПутинООН
 
 
