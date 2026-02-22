https://1prime.ru/20260222/vysota-867708673.html

Высота сугробов на метеостанции ВДНХ в Москве побила рекорд 1966 года

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Высота сугробов на метеостанции ВДНХ в Москве в субботу почти в два раза превысила климатическую норму, побив рекорд 1966 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В результате прошедших за последние сутки снегопадов высота сугробов продолжает увеличиваться. На опорной московской метеостанции ВДНХ снежный покров в 1,8 раза превышает климатическую норму и составляет сейчас - 70 сантиметров (норма для 21 февраля - 38 сантиметров)", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что, таким образом, побит рекорд 1966 года, когда в этот день высота снежного покрова составила 64 сантиметра. "В центре Москвы, на Балчуге, высота снежного покрова сейчас - 78 сантиметров, в Тушино - 73 сантиметра. В Подмосковье самые высокие сугробы в Коломне - 81 сантиметр, Кашире - 83 сантиметра, Черустях - 84 сантиметра", - добавил он.

