https://1prime.ru/20260222/wella-867710962.html

Wella хочет зарегистрировать в России четыре товарных знака

Wella хочет зарегистрировать в России четыре товарных знака - 22.02.2026, ПРАЙМ

Wella хочет зарегистрировать в России четыре товарных знака

Ушедшая из России немецкая компания Wella хочет зарегистрировать в России сразу четыре товарных знака для выпуска средств по уходу за волосами, выяснило РИА... | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T06:18+0300

2026-02-22T06:18+0300

2026-02-22T06:44+0300

бизнес

россия

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867710962.jpg?1771731845

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Ушедшая из России немецкая компания Wella хочет зарегистрировать в России сразу четыре товарных знака для выпуска средств по уходу за волосами, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Заявки на регистрацию товарных знаков с логотипом организации и бренда ILLUMINA COLOR были поданы в ведомство в феврале 2026 года, в качестве заявителя указана компания "Велла Интернэшнл Оперейшнс Свитцерленд Сарл". Как прокомментировали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, в случае успешной регистрации товарные знаки можно будет использовать для выпуска препаратов для ухода и укладки волос, краски для волос, препаратов для удаления краски и обесцвечивания волос. Немецкая парфюмерно-косметическая компания Wella основана в 1880 году. В России работала с 1994 года, а в мае 2022 года объявила об уходе из страны.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роспатент