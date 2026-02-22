Wella хочет зарегистрировать в России четыре товарных знака

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес
россия
роспатент
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Ушедшая из России немецкая компания Wella хочет зарегистрировать в России сразу четыре товарных знака для выпуска средств по уходу за волосами, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Заявки на регистрацию товарных знаков с логотипом организации и бренда ILLUMINA COLOR были поданы в ведомство в феврале 2026 года, в качестве заявителя указана компания "Велла Интернэшнл Оперейшнс Свитцерленд Сарл". Как прокомментировали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, в случае успешной регистрации товарные знаки можно будет использовать для выпуска препаратов для ухода и укладки волос, краски для волос, препаратов для удаления краски и обесцвечивания волос. Немецкая парфюмерно-косметическая компания Wella основана в 1880 году. В России работала с 1994 года, а в мае 2022 года объявила об уходе из страны.
2026
бизнес, россия, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
06:18 22.02.2026 (обновлено: 06:44 22.02.2026)
 
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Ушедшая из России немецкая компания Wella хочет зарегистрировать в России сразу четыре товарных знака для выпуска средств по уходу за волосами, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Заявки на регистрацию товарных знаков с логотипом организации и бренда ILLUMINA COLOR были поданы в ведомство в феврале 2026 года, в качестве заявителя указана компания "Велла Интернэшнл Оперейшнс Свитцерленд Сарл".
Как прокомментировали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, в случае успешной регистрации товарные знаки можно будет использовать для выпуска препаратов для ухода и укладки волос, краски для волос, препаратов для удаления краски и обесцвечивания волос.
Немецкая парфюмерно-косметическая компания Wella основана в 1880 году. В России работала с 1994 года, а в мае 2022 года объявила об уходе из страны.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
