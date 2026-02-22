https://1prime.ru/20260222/zaes-867716567.html

На ЗАЭС рассказали, за счет чего осуществляется энергоснабжение станции

На ЗАЭС рассказали, за счет чего осуществляется энергоснабжение станции

2026-02-22T12:13+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - ПРАЙМ. Энергоснабжение Запорожской АЭС продолжается по линии 750кВ "Днепровская" на фоне обесточивания в Запорожской области, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Энергоснабжение станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская", - сказала РИА Новости Яшина. Она уточнила, что резервная линия остается обесточенной, на данный момент полностью обесточен город Энергодар. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в воскресенье об очередном обесточивании Запорожской области. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 10 февраля, предположительно из-за военной активности. МАГАТЭ обратилось к Москве и Киеву с предложением временно прекратить огонь для безопасной оценки ущерба и ремонта линии "Ферросплавная-1", заявило агентство.

