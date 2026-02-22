Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ЗАЭС рассказали, за счет чего осуществляется энергоснабжение станции
На ЗАЭС рассказали, за счет чего осуществляется энергоснабжение станции
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - ПРАЙМ. Энергоснабжение Запорожской АЭС продолжается по линии 750кВ "Днепровская" на фоне обесточивания в Запорожской области, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Энергоснабжение станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская", - сказала РИА Новости Яшина. Она уточнила, что резервная линия остается обесточенной, на данный момент полностью обесточен город Энергодар. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в воскресенье об очередном обесточивании Запорожской области. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 10 февраля, предположительно из-за военной активности. МАГАТЭ обратилось к Москве и Киеву с предложением временно прекратить огонь для безопасной оценки ущерба и ремонта линии "Ферросплавная-1", заявило агентство.
запорожская область, энергодар, москва, запорожская аэс, магатэ, атомная энергетика
Энергетика, Запорожская область, Энергодар, МОСКВА, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, атомная энергетика
12:13 22.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - ПРАЙМ. Энергоснабжение Запорожской АЭС продолжается по линии 750кВ "Днепровская" на фоне обесточивания в Запорожской области, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Энергоснабжение станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская", - сказала РИА Новости Яшина.
Она уточнила, что резервная линия остается обесточенной, на данный момент полностью обесточен город Энергодар.
Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в воскресенье об очередном обесточивании Запорожской области.
Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 10 февраля, предположительно из-за военной активности. МАГАТЭ обратилось к Москве и Киеву с предложением временно прекратить огонь для безопасной оценки ущерба и ремонта линии "Ферросплавная-1", заявило агентство.
Путин регулярно следит за ситуацией на ЗАЭС, заявил Лихачев
18 февраля, 17:42
