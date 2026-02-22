https://1prime.ru/20260222/zaes-867716567.html
На ЗАЭС рассказали, за счет чего осуществляется энергоснабжение станции
На ЗАЭС рассказали, за счет чего осуществляется энергоснабжение станции - 22.02.2026, ПРАЙМ
На ЗАЭС рассказали, за счет чего осуществляется энергоснабжение станции
Энергоснабжение Запорожской АЭС продолжается по линии 750кВ "Днепровская" на фоне обесточивания в Запорожской области, сообщила РИА Новости директор по... | 22.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-22T12:13+0300
2026-02-22T12:13+0300
2026-02-22T12:13+0300
энергетика
запорожская область
энергодар
москва
запорожская аэс
магатэ
атомная энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866031232_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_9a7794c01d539ddb5b59dddfe24433cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - ПРАЙМ. Энергоснабжение Запорожской АЭС продолжается по линии 750кВ "Днепровская" на фоне обесточивания в Запорожской области, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Энергоснабжение станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская", - сказала РИА Новости Яшина. Она уточнила, что резервная линия остается обесточенной, на данный момент полностью обесточен город Энергодар. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в воскресенье об очередном обесточивании Запорожской области. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 10 февраля, предположительно из-за военной активности. МАГАТЭ обратилось к Москве и Киеву с предложением временно прекратить огонь для безопасной оценки ущерба и ремонта линии "Ферросплавная-1", заявило агентство.
https://1prime.ru/20260218/putin--867620185.html
запорожская область
энергодар
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866031232_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_aef19ab6933be9b500bf5ee08e9e41cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, энергодар, москва, запорожская аэс, магатэ, атомная энергетика
Энергетика, Запорожская область, Энергодар, МОСКВА, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, атомная энергетика
На ЗАЭС рассказали, за счет чего осуществляется энергоснабжение станции
Яшина: энергоснабжение ЗАЭС продолжается по линии 750 кВ "Днепровская"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - ПРАЙМ. Энергоснабжение Запорожской АЭС продолжается по линии 750кВ "Днепровская" на фоне обесточивания в Запорожской области, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Энергоснабжение станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская", - сказала РИА Новости Яшина.
Она уточнила, что резервная линия остается обесточенной, на данный момент полностью обесточен город Энергодар.
Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в воскресенье об очередном обесточивании Запорожской области.
Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 10 февраля, предположительно из-за военной активности. МАГАТЭ обратилось к Москве и Киеву с предложением временно прекратить огонь для безопасной оценки ущерба и ремонта линии "Ферросплавная-1", заявило агентство.
Путин регулярно следит за ситуацией на ЗАЭС, заявил Лихачев