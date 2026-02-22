В половине городов и сел Запорожской области восстановили электроснабжение

https://1prime.ru/20260222/zaporozhskaya-867713074.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – ПРАЙМ. Энергетики подали свет в половине городов и сел Запорожской области, восстановительные работы продолжаются, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Запорожская область утром в воскресенье осталась без электроснабжения из-за атак противника, начались восстановительные работы, сообщил ранее Балицкий. "Аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения продолжаются. В части муниципальных и городских образований удалось оперативно восстановить электроснабжение. Без света остается около 50 процентов региона" , - написал губернатор в канале в МАХ.Балицкий добавил, что ориентировочный срок полного восстановления электроснабжения - в течение дня. Энергетики прилагают все усилия, чтобы возобновить подачу электричества как можно скорее по всей территории области, отметил он.
