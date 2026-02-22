Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В половине городов и сел Запорожской области восстановили электроснабжение
В половине городов и сел Запорожской области восстановили электроснабжение
В половине городов и сел Запорожской области восстановили электроснабжение
Энергетики подали свет в половине городов и сел Запорожской области, восстановительные работы продолжаются, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
запорожская область, евгений балицкий
Энергетика, Запорожская область, Евгений Балицкий
08:32 22.02.2026
 
В половине городов и сел Запорожской области восстановили электроснабжение

Балицкий: энергетики подали свет в половине городов и сел Запорожской области

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – ПРАЙМ. Энергетики подали свет в половине городов и сел Запорожской области, восстановительные работы продолжаются, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Запорожская область утром в воскресенье осталась без электроснабжения из-за атак противника, начались восстановительные работы, сообщил ранее Балицкий.

"Аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения продолжаются. В части муниципальных и городских образований удалось оперативно восстановить электроснабжение. Без света остается около 50 процентов региона" , - написал губернатор в канале в МАХ.

Балицкий добавил, что ориентировочный срок полного восстановления электроснабжения - в течение дня. Энергетики прилагают все усилия, чтобы возобновить подачу электричества как можно скорее по всей территории области, отметил он.
 
