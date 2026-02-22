https://1prime.ru/20260222/zaporozhskaya-867713074.html

В половине городов и сел Запорожской области восстановили электроснабжение

В половине городов и сел Запорожской области восстановили электроснабжение - 22.02.2026, ПРАЙМ

В половине городов и сел Запорожской области восстановили электроснабжение

Энергетики подали свет в половине городов и сел Запорожской области, восстановительные работы продолжаются, сообщил губернатор Евгений Балицкий. | 22.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-22T08:32+0300

2026-02-22T08:32+0300

2026-02-22T08:32+0300

энергетика

запорожская область

евгений балицкий

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – ПРАЙМ. Энергетики подали свет в половине городов и сел Запорожской области, восстановительные работы продолжаются, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Запорожская область утром в воскресенье осталась без электроснабжения из-за атак противника, начались восстановительные работы, сообщил ранее Балицкий. "Аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения продолжаются. В части муниципальных и городских образований удалось оперативно восстановить электроснабжение. Без света остается около 50 процентов региона" , - написал губернатор в канале в МАХ.Балицкий добавил, что ориентировочный срок полного восстановления электроснабжения - в течение дня. Энергетики прилагают все усилия, чтобы возобновить подачу электричества как можно скорее по всей территории области, отметил он.

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожская область, евгений балицкий