Все службы Запорожской области привели в режим повышенной готовности - 22.02.2026
Все службы Запорожской области привели в режим повышенной готовности
Все службы Запорожской области привели в режим повышенной готовности
2026-02-22T11:51+0300
2026-02-22T11:51+0300
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
электроэнергия
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Все службы Запорожской области приведены в режим повышенной готовности из-за временных перебоев с электроснабжением, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "Все службы приведены в режим повышенной готовности из-за временных перебоев с электроснабжением",- написал он в Telegram-канале. Балицкий уточнил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры. Кроме того, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме. "Получаю оперативную информацию от глав муниципальных и городских округов – критическая инфраструктура в рабочем режиме. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил губернатор.
запорожская область, евгений балицкий, электроэнергия
Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, электроэнергия
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Автомобиль полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Все службы Запорожской области приведены в режим повышенной готовности из-за временных перебоев с электроснабжением, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Все службы приведены в режим повышенной готовности из-за временных перебоев с электроснабжением",- написал он в Telegram-канале.
Балицкий уточнил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры. Кроме того, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме.
"Получаю оперативную информацию от глав муниципальных и городских округов – критическая инфраструктура в рабочем режиме. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил губернатор.
 
