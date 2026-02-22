https://1prime.ru/20260222/zaporozhskaya-867716282.html
Все службы Запорожской области привели в режим повышенной готовности
2026-02-22T11:51+0300
2026-02-22T11:51+0300
2026-02-22T11:51+0300
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Все службы Запорожской области приведены в режим повышенной готовности из-за временных перебоев с электроснабжением, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "Все службы приведены в режим повышенной готовности из-за временных перебоев с электроснабжением",- написал он в Telegram-канале. Балицкий уточнил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры. Кроме того, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме. "Получаю оперативную информацию от глав муниципальных и городских округов – критическая инфраструктура в рабочем режиме. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил губернатор.
